CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! I fulminati della Curva Nord udinese insultano giornalisti, sindaco e federazione: esposto uno striscione di protesta per il caso Maignan all’ingresso del settore Nord dello stadio Friuli. Presidio contro il sindaco lunedì sera.

“Giornalisti, sindaco e federazioni…falsi pagliacci. Giù le mani dai friulani”. E’ la striscione che è apparso ieri all’ingresso del sottopasso della Curva Nord dello stadio di Udine. Il clima è ancora avvelenato per i fatti di una settimana fa quando il portiere del Milan Maignan ha riferito al quarto uomo di aver sentito pronunciare la parola “scimmia” verso di lui. Partita interrotta e sanzioni alla società. 5 tifosi sono stati segnalati fra cui il parente di un noto amministratore friulano. La temperatura è ancora rovente per via della scelta, impulsiva, del sindaco De Toni, di concedere la cittadinanza onoraria al milionario portiere del Milan che ha dato l’avvio al frullatore mediatico. I tifosi friulani non ci stanno e ieri hanno espresso il loro parere con uno striscione apparso dietro il settore Nord dello stadio. Corre voce, non ufficiale, che lunedì sera, in occasione della votazione (ci sarà?) in consiglio comunale sulla cittadinanza onoraria al portiere, i tifosi dell’Udinese Calcio organizzeranno un presidio di protesta all’esterno di sala Ajace. Domani, in occasione della partita con l’Atalanta entreranno sugli spalti dieci minuti dopo il fischio d’inizio.