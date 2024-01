FedeleAlFiele Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Trivignano (Ud) randella l’assessore Roberti: Per i comuni urge una riforma complessiva, non servono gli annunci sulle indennità o sui mandati: i comuni non devono avere meno di 10mila abitanti. Il sindaco deve diventare una professione.

Roberto Fedele da almeno 25 anni in trincea. Sempre fedele al suo comune: Trivignano, prima come consigliere comunale di opposizione (sindaco Martines), poi come primo cittadino. Nomen omen. Due volte ha tentato la scalata alle regionali e due volte è rimasto a casa. Da sempre in trincea Ha promesso che scriverà a Mattarella per denunciare la scandalosa situazione in cui versano i suoi colleghi e tutto l’apparato che ruota attorno agli enti locali. Ha letto gli annunci dell’assessore Roberti al Consiglio delle Autonomie (indennità) e li respinge senza appello. «Scriverò a Mattarella, noi siamo in prima linea, i cittadini, per ogni minuzia si rivolgono a noi. Da chi vanno? dai regionali? quelli vivono nell’oro. Ieri sera un residente mi ha sbattuto il certificato di morte del suo cane sotto il naso: “Non ho tempo di venire in comune”. Cosa gli devo dire?». Per Fedele, alla fine del suo mandato «così non si può più continuare. C’è penuria di sindaci e nessuno vuole imbarcarsi ad amministrare un comune. Vedrai alle prossime elezioni – osserva -. Il sindaco deve diventare una professione, non può esercitare la sua funzione usufruendo dei permessi di lavoro. Io non potevo chiedere l’aspettativa perché sennò sarei finito a fare la fame. Da dipendente ricevevo 1/5 dell’indennità (ora è in pensione ndr). Ma il punto non è il compenso. Occorre una riforma complessiva, generale e radicale. Visto che i legislatori regionali non riescono a riformare l’articolazione degli enti locali scriverò a Mattarella per suggerirgli alcune proposte: “Condizioni economiche; condizioni previdenziali; dimensione del comune”. Un ente locale non può avere un numero di abitanti inferiore a 10mila. Inutile che teniamo in piedi municipi da 400 -1.000 abitanti. Alle prossime elezioni amministrative su 113 comuni al voto, una sessantina sono sotto i 2mila abitanti. Scontato che le condizioni economiche non possono essere quelle di un grande comune, pertanto meglio accorpare le sedi a 10mila abitanti e riconoscere, oltre alle condizioni economiche adeguate, la condizione previdenziale. Il mio compenso è stato adeguato dai regionali due anni fa dopo ben 18 anni di stallo (1/5 dello stipendio, uguale a 800 euri/mese). Non abbiamo i rimborsi dei consiglieri regionali e vorrei sapere dove spendono e per che cosa, 40/50mila euri all’anno di rimborsi esentasse? Noi sindaci dobbiamo partecipare a diverse riunioni. Rifiuti, ambiti sociali, riunioni di amministratori e molte altre incombenze senza alcun rimborso. Io non ci vado più. Il risultato di questo malcontento lo si vedrà tra poco, alle prossime amministrative. Poche liste e pochi candidati sindaci».