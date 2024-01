GramoleFriulane Exxx…Polzive!!! Sulle indennità dei sindaci l’assessore Roberti già sconfessa l’autonomia differenziata di Calderoli: “Dobbiamo adeguarci alla normativa statale”. Esultano i piccoli comuni. Le golose mesate delle Comunità Montane. L’escamotage dei rimborsi spese e le scadenze in Carnia e Valcanale.

La precisione è stata millimetrica. A Roma, al Senato, la Lega esultava per il primo sì all’Autonomia differenziata del ddl Calderoli; nello stesso giorno, a Udine, sede della Regione Friuli VG guidata da Fedriga, l’assessore leghista alle autonomie locali richiamava la normativa statale rispetto alle indennità dei sindaci della Regione. Dice Roberti (fonte sito regione Fvg): «L’ultimo intervento regionale di adeguamento sui Comuni del Friuli Venezia Giulia risale a metà del 2021 quando ci ponevamo a metà strada fra le indennità delle Regioni a Statuto Speciale e quelle a Statuto ordinario. Pochi mesi dopo la nostra norma regionale, lo Stato è intervenuto prevedendo incrementi percentuali crescenti fino all’ultimo entrato in vigore a gennaio di quest’anno che mostra scostamenti importanti fra le due tipologie di Regioni». Quindi per l’assessore alle autonomia locali Roberti, le priorità dei comuni sono le mesate e non la fusione di alcune piccole realtà da 800-900-1500 i 2.000 abitanti. L’assessore rilancia: «Per alcune classi demografiche le indennità previste dalla normativa regionale risultano inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa statale, anche per importi rilevanti, in particolare per i Comuni ex capoluogo di Provincia». Per evidenziare le oggettive differenze ha messo sul tavolo qualche dato ponendo attenzione alle fasce di Comuni fra i 30mila e 100mila abitanti o quelli con popolazione superiore ai 100mila abitanti. In Fvg nella prima fascia l’indennità lorda per un sindaco a tempo pieno è di 6.694 euro mentre è di 6.820 euro per l’unico Comune sopra i 100mila abitanti (Trieste); nelle Regioni a Statuto ordinario con il nuovo adeguamento si passa invece a 9.660 euro (nei Comuni capoluogo di Provincia) e a 11.040 euro se il Comune è capoluogo di Provincia con oltre 100mila abitanti. Nel dettaglio quindi Trieste registra una differenza di 4.200 euro (11.040 euro contro i 6.820 euro) al mese mentre per Gorizia, Pordenone e Udine 2.966 euro (9.660 contro 6.694)». Da aggiungere che nei comuni friulani viene riconosciuto un rimborso forfettario di 350 euri/mese per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti; 550 da 3.000 fino a 10.000; 600 da 10mila a 30mila; oltre i 30mila il rimborso è di 850 euri. Ai sindaci viene data la possibilità di scegliere del rimborso a piè di lista. Inoltre, nei conteggi non viene presa in considerazione la buona uscita che è pari a un’indennità mensile moltiplicata per gli anni in carica. Il principio dell’Autonomia differenziata asfaltato di fronte alle proposte dell’assessore. Che invece resiste e si esprime nel complesso universo delle Comunità. Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di montagna spetta un’indennità di funzione mensile come di seguito indicato di 3.910 euri a favore del Presidente e 1.180 a favore dei componenti del Comitato esecutivo. Se invece si tratta di semplici Comunità al Presidente spetta una mesata di 3.130 euri e 950 a favore dei componenti del Comitato esecutivo. Le “privilege” Comunità di Montagna si sono costituite a seguito dello scioglimento delle Unioni territoriali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e del Livenza Cansiglio Cavallo. Cui si aggiungono le Comunità della Carnia (al rinnovo a settembre si presume) e la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale (al voto a febbraio presidente Fabrizio Fuccaro). Pertanto oltre le Comunità di Montagna in Friuli sono ben 5 in un’area di circa 100.000 abitanti. Poi arriveranno le province. E i trombati stanno già facendo i conti nella speranza che le diversità annunciate nell’autonomia calderoliana, non vengano prese in considerazione. Il piatto piange.