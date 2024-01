BanzaiCimolai Exxx…Polzive!!! Doveva arrivare la NewCo dell’industria di Pordenone. Arrivano invece le dimissioni da presidente dell’azienda simbolo dell’impresa italiana: Privatizzare gli utili, statalizzare le perdite.

Luigi Cimolai si è dimesso dalla carica di presidente della stessa società che porta il suo nome. Resterà comunque azionista di riferimento. Ha indicato come suo successore Marco Sciarra, che è presente in azienda da 23 anni con ruoli di primo piano. Sciarra affiancherà l’amministratore delegato Sergio Iasi nel rilancio dell’azienda, unitamente alla determinante e fattiva collaborazione dell’intero management aziendale e dei collaboratori. La decisione conferma il processo in atto verso una governance manageriale avviato il 20 dicembre con l’insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione. La crisi per l’azienda aveva avuto inizio in seguito a gravi perdite su derivati sottoscritti per oltre un miliardo di euro di nozionale (fonte BeBeez), che però a quella data mark-to-market valevano soltanto 200 milioni. Cimolai, ad ottobre del 2022, era stato costretto a presentare al Tribunale di Trieste domanda in bianco per essere ammessa al concordato. L’azienda era esposta nei confronti di 21 banche e broker, tra cui BNL Bnp Paribas, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e MPS, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Natixis, NatWest e UniCredit. Il valore lordo dell’esposizione nei confronti di questi operatori si aggirava fra i 400 e i 500 milioni di euro. Il Tribunale di Trieste, a ottobre dello scorso anno, ha emesso sentenza di omologazione dei concordati preventivi in continuità diretta di Cimolai spa e Luigi Cimolai Holding spa. Pochi sapevano della reale situazione debitoria dell’impresa gestita dall’ingegnere Luigi Cimolai, una situazione finanziaria che aveva messo in allarme l’intero mondo imprenditoriale e le tante aziende locali che lavoravano per la Cimolai che da mesi non venivano pagate. Nei mesi in cui la crisi stava mordendo l’industria, il presidente di Confindustria Agrusti, ricordava: «La Cimolai è industrialmente sana. È vero che l’azienda ha incrociato problemi finanziari, ma Confindustria sarà a fianco della proprietà per uscire da questa situazione di difficoltà». Nel principio degli interventi statali per ripianare le perdite. Gli utili erano già stati privatizzati.