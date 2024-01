DimeCànMaNoFurlàn Exxx…Polzive!!! Friulani cornuti e mazziati. Lunedì il consiglio comunale del capoluogo delle “discriminazioni razziali” conferirà la cittadinanza onoraria al frignone plurimiliardario Maignan.

Udine patisce il divorzio dalla bellezza. Sia intesa come Venere o Apollo; Dante o Parise, che come aspetto estetico di opere d’arte, della natura, sociali e culturali. Un giudice sportivo ha stabilito, generalizzando, che il Friuli dimostra un’interessante predisposizione per la discriminazione razziale. Un marchio agghiacciante ricevuto dopo che un calciatore francese multimilionario ha deciso di fare un pò di “Saturday night fever” in campo. Per causa sua, i friulani sono accusati di non essersi dissociati dagli intollerabili comportamenti. Come premio per la pitturata mondiale, il milanista riceverà la cittadinanza onoraria che il sindaco De Toni ha deciso di conferirgli. Lunedì sera durante il consiglio comunale verrà formalizzata la proposta. Mike Maignan, il portierone del Milan, diventerà nuovo cittadino onorario del capoluogo il cui tratto estetico è esibito in piazza San Giacomo. La pesante croce in ferro abbattuta da un camion due settimane fa è ancora lì. Col basamento frantumato, come un monumento al degrado friulano sottolineato dal conferimento dell’onorificenza.