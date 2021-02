OrtolanaMeloni Exxx…Polzive!!! Udine Vota a maggioranza la mozione di solidarietà a Giorgia Meloni. La bergogliana Sara Rosso fa l’indiana e stacca il collegamento. Resa dei conti con Cinzia Del Torre. Esclusivo.

Durante i lavori del consiglio comunale di stasera, è stata inserita la mozione di sentimenti in segno di solidarietà all’Onorevole Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia era stata malmostosamente insultata da un relitto ottocentesco che fa il docente in una università della Toscana con una forte connotazione politica capalbiese. Gli arditi di Udine hanno giustamente portato la questione in consiglio comunale. I sottoscrittori, oltre ad esprimere la ferma condanna nei confronti del docente universitario, impegnavano l’amministrazione comunale ad inviare il documento al rettore dell’Università di Siena. Condanna unanime di tutti i consiglieri con l’eccezione della terzomondista Sara Rosso che, per evitare impacci ideologici, ha preferito staccare la spina del remoto. Tuttavia la mozione ha rivelato la condizione di pelosità del centrodestra udinese che la consigliera Del Torre ha scaraventato in webinar. Tempo fa era stata vittima di insulti e volgarità da parte del sindaco e nessun consigliere di maggioranza aveva espresso un cenno di condanna per le offensive parole che il sessista vitaliziato le aveva rivolto.