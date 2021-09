OrrendoFriuli Exxx…Polzive!!! Il sindaco solitario di Udine installa un’edicola. Negozianti infuriati. Iniziata a tempo di record una raccolta firme per abbatterla.

L’edicola della discordia è stata sistemata questa mattina in via Cavour a Udine. Nemmeno i consiglieri e assessori più ruffiani come Cigolot o Govetto hanno confortato il sindaco. Gli esercenti di piazzetta del Lionello brontolavano contro l’installazione della nuova edicola. L’installazione della bruttura è già entrata nel guinness dei primati. E’ iniziata una raccolta firme da parte degli esercenti che ne chiedono la sua rottamazione. La sistemazione compromette gli spazi delle attività di snack bar e ristorazione di alcuni esercizi, interferisce con l’ingresso di casa Cavazzini e con l’armonia della piazzetta. Nessuno ha pensato di spostarla verso il centro della piazza dove si presume, arriverà l’albero di Natale. Un caos col record imbattibile della raccolta firme. Il partito dei fulminati e delle partite iva in totale silenzio. Fontanini solitario, Udine letamaio.