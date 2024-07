OrgasmDay Exxx…Polzive!!! Oggi, 31 luglio, è la grande festa dei malati di figa.

C’è tempo fino a stasera per consumare. Oggi si celebra la giornata mondiale dell’orgasmo. Il Global Orgasm Day. Quali sono le principali differenze tra orgasmo femminile e maschile? «Prima di tutto la durata. Quelli maschili tendono a essere brevi, ad arrivare velocemente e con sensazioni esplosive. Differente il discorso al femminile: per giungere all’orgasmo, le donne hanno bisogno di più tempo, le loro sensazioni sono più soffuse e sono anche multiorgasmiche, cosa non possibile negli uomini» spiegano gli esperti. Ma le differenze non si fermano qui. L’orgasmo maschile è molto legato all’atto fisico, se stimolato l’organo sessuale porta al piacere; più complesso il discorso al femminile dove oltre a subentrare le zone erogene, collo, seno, orecchie, non devono essere sottovalutati il coinvolgimento emotivo e mentale. Un diverso approccio quindi: «A evidenziare le differenze è stato uno studio condotto dalla International Academy of Sex Research sul raggiungimento del piacere: il risultato ha infatti sottolineato che le diversità non sono solo a livello di genere ma anche di orientamento sessuale». Lo studio ha infatti riportato che le persone omosessuali raggiungono quasi sempre l’orgasmo, l’89% gli uomini e l’86% le donne. Differente è invece il caso delle donne eterosessuali «come riporta sempre la ricerca, infatti, soltanto il 65% delle donne raggiunge l’orgasmo contro il 95% degli uomini».