Corsi&Concorsi Exxx…Polzive!!! A Udine si celebra il festival delle “spintarelle” nelle selezioni. Come cambiano i valori sui concorsi per incarichi fiduciari. L’escamotage del punteggio colloquio che supera il punteggio titoli. Il caso dell’assunzione di un dirigente al servizio transizione digitale.

Notare l’identificativo numero 15 rispetto all’esito del colloquio del 25 luglio scorso. La data di pubblicazione della selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dirigente del Servizio di Transizione digitale è quella dell’11 giugno. Scadenza 11 luglio 2024. Responsabile del procedimento Francesca Finco. Responsabile istruttoria Francesca Contin. Se si guarda bene lo specchietto, si nota la strana ripartizione di valori fra “CV/Titoli” e “colloquio“. Assegnando il punteggio più alto in sede di colloquio, rischia di vincere chi, per esempio, porta minor valore coi titoli. Essendo incarichi di natura fiduciaria (ex art. 110) a decidere sarà poi il sindaco sulla base della “griglia” predisposta su misura dalla commissione. Ma c’è un’altra stranezza che copre il settore dei “concorsi” del comune di Udine. I nomi dei candidati sono nascosti e vengono pubblicati solo i dati identificativi interni. Si dà il caso che gli atti sono pubblici e devono essere pubblicati a norma di legge. D’Aronco Udine, il palazzo delle nebbie.