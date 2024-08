EuforiaEconomia Exxx…Polzive!!! Il Friuli fa da battistrada alla crescita del comparto industriale italico. Pil in aumento. Rimbalzi da Confindustria Udine: Luigino Pozzo verso la presidenza.

Una serie di combinazioni estive incrociano il Pil regionale e il leader della Pmp industries di Coseano (Ud). Partendo dal primo lancio, sono stati resi noti i dati del Pil del Friuli Venezia Giulia che registrano una crescita di volume dello 0,9% su quest’anno rispetto allo 0,7 anticipato a ad aprile e dello 0,8% per il 2025. Anche le esportazioni viaggiano a gonfie vele e marcano un sensibile aumento (5,6% 2024 e 4,5% su 2025). Di fronte a questi numeri, il 2025 sarà un anno d’oro per l’economia del Friuli VG e a palazzo Torriani, sede Confindustria Udine, si guarda con un duplice interesse al primo quarto. I fanali sono accesi sulla presidenza ora in capo a Piero Petrucco. Se il Pil è in crescita, sono in salita anche le quotazioni di Luigino Pozzo come nuovo presidente degli industriali friulani. Pozzo è leader della Pmp Group, azienda che produce trasmissioni meccaniche con sede a Coseano e stabilimenti nell’area dei Balcani.