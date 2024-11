OrAterFrates Exxx..Polzive!!! Nomine Ater alle battute finali. A Udine spunta il nome del vice sindaco di Trivignano Udinese, avvocato Colosetti in quota Lega che fa l’en plein con Lorena Paschini. Esclusa Elena Lizzi. Conferme per Candido a Pordenone quota Forza Tragica; Sergon a Gorizia congelato all’Ater per “non disturbare” i candidati alle regionali e future provinciali. Mosetti a Trieste.

Sono in dirittura d’arrivo le nomine dei vertici delle aziende per l’edilizia territoriale (Ater). Rimbalzi triestini fanno capire che la soluzione del cda di Udine, quello più problematico, sia stato risolto. Scartata l’ipotesi dell’ex europarlamentare Elena Lizzi, la Lega, cui spettano le nomine, ha ripiegato sull’avvocato e vice sindaco di Trivignano Udinese, Vanessa Colosetti. Nel cda udinese troverebbe posto, oltre a Giacomo Crismale, anche la segretaria cittadina di Tolmezzo del partito di Fedriga, Lorena Paschini. A Pordenone la pesatura dovrebbe assegnare il presidente a Forza Italia nella figura di Mauro Candido sindaco di Vivaro (Pn). Gioco di sponda a Trieste dove Daniele Mosetti da consigliere potrebbe salire di grado e diventare presidente mentre l’attuale presidente, Riccardo Novacco, scenderebbe di grado. Congelature e “sacrifici” a Gorizia, come anticipato su queste pagine. Daniele Sergon, sindaco di Capriva e presidente della Comunità Linguistica Friulana è destinato a prendere il posto di Fabio Russiani. L’amministratore in quota “Neuro&Promos” dell’assessore Bini ha accettato l’incarico con l’impegno di non fare concorrenza ai candidati della Lista del Presidente (Bernardis) alle prossime regionali ed eventualmente non esporsi alle tanto invocate provinciali che vedrebbero in corsa il sindaco di Cormòns, Felcaro. Fatti due conti, già nel 2026 le elezioni provinciali potrebbero essere convocate. E la greppia fa gola.