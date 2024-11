GradoLiquidado Exxx…Polzive!!! Tempi duri per l’hotelleria dell’isola. Il Tribunale di Gorizia dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della “Tur Hotel Srl” in Largo Argine dei Moreri N°49 (Hotel Bellevue fronte centro congressi). Passivo di 3milioni 700mila euri.

Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott. Riccardo Merluzzi Presidente; Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice; Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza nel procedimento PU n. 19-1/2023 promosso dalla Tecos s.r.l., con sede legale a Villa Santina (UD), rappresentata e difesa dall’avv. Oliviero Comand, nei confronti di Tur Hotel S.r.l. in liquidazione, con sede a Grado (GO) in Largo Argine dei Moreri n. 49, in persona del liquidatore arch. Alessandro Protto, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Petronio del Foro di Gorizia e dall’avv. Maurizio Miculan. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Tur Hotel S.r.l. in liquidazione. Nomina la dott.ssa Martina Ponzin Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Valentina Marusig Curatore con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina. Il giudice ha ritenuto che la società non sarebbe in grado di pagare interamente i propri debiti (che, si ricorda, ammontano a 3.739.256,84 €) cosicché appare chiaro lo stato di insolvenza della società. Il giorno 6 marzo 2025 ore 9:30 si procederà all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato.