DipiazzaImpazza Exxx…Polzive!!! Il consigliere Russo fa saltare le valvole al sindaco di Trieste. Esilarante esibizione in perfetto stile Benito Remix. Ricino e manganello fanno il loro ingresso in consiglio comunale: “Stai zitto!!!” I fantasmi del 1938. Video da cineteca.

Sia il tono (“stai zittooo!!) che la postura (da manganello) del sindaco Dipiazza rimandano alle oscurità del ventennio. Esibizione paranoica del primo cittadino durante i lavori del consiglio comunale di Trieste di lunedì. Dipiazza ha perso il controllo dopo che il consigliere Francesco Russo aveva sollevato la questione delle “regole” relativamente al fatto che il presidente del consiglio Panteca-pianista, durante i lavori in consiglio sul progetto di riqualificaazione di Porto Vecchio aveva votato al posto del sindaco. Il consigliere Francesco Russo “richiama” duramente il sindaco e lo accusa di abuso di potere:

«Care colleghe e cari colleghi, il senso della discussione di questa sera è, se vogliamo andare direttamente al punto ed essere onesti fra noi e se dal nostro dibattito potrà uscire soprattutto la risposta alla domanda che spesso i cittadini si fanno: “le regole valgono per tutti o proprio coloro che sono chiamati a deciderle per gli altri hanno il privilegio di poter fare come gli conviene”? La questione è: perché dopo alcune settimane da un chiaro errore del consigliere Panteca, che ha inequivocabilmente violato il Regolamento, cioè la norma che è alla base del nostro lavoro e della reciproca fiducia che abbiamo scelto di avere fra noi pur stando su banchi opposti, è ancora al suo posto? Perché non ha neppure avuto il coraggio di chiedere scusa (dice un celebre motto che non ammettere un errore è sempre un errore più grande…) e di fare ciò che in tutti i Paesi civili (potrei citare decine di esempi a partire dalla vicina Austria cui ci piace dirci affini…) si compie in casi simili, cioè offrire le proprie dimissioni? Dopo aver provato inutilmente a smentire quello che è evidente da una chiarissima e mai smentita registrazione video, qualche collega del cdx ha provato a difendere il comportamento del consigliere Panteca dicendo che in fondo la sua è stata una colpa veniale, che non ha fatto del male a nessuno, che stiamo facendo molto rumore per nulla. Ci sarebbero bastate l’ammissione di un errore e le scuse all’aula. Magari accompagnate dalla dignità di dimissioni che sarebbero state nella loro straordinarietà – ne sono convinto – un motivo di grande popolarità per chi avesse avuto per una volta il coraggio di ammettere un errore. Saremmo stati pronti, lo dico senza tema di smentita, a votare immediatamente una figura di garanzia espressa dal cdx. Non so se un giudice vorrà intervenire nei prossimi mesi nei confronti di quella che, comunque si configura come una responsabilità anche penale.

Ma ho l’onestà di dire che non è la soluzione che auspico, perché sarebbe una sconfitta per la politica. Questa questione andava e andrebbe risolta in via politica, in questo consiglio comunale». Il video è la testimonianza che qualcosa di scandaloso è accaduto in quella seduta.