EvasioneCampione Exxx…Polzive!!! La Tributaria di Udine scopre una gigantesca evasione Iva: 5 milioni di euri. Nei guai i titolari di una società di trasporti friulana che usava un escamotage per non applicare l’imposta. Indaga la Procura.

Anni di indagini e ispezioni da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno reso possibile il versamento nelle casse dell’Erario di circa 5 milioni di euro da parte di una società friulana controllata da una multinazionale europea. Il risultato di verifiche fiscali nei confronti di una azienda operante nel settore dei trasporti internazionali su strada. La società di trasporti friulana era controllata da una compagine con sede all’estero ed effettuava consegne per una ditta del comasco. In pratica l’esercizio si svolgeva Italia su Italia ma la ditta friulana, abusando del’escamotage della controllata estera, stabiliva contratti in cui ometteva di applicare l’iva. Per tal motivo è stata interessata la Procura di Udine per “dichiarazione infedele”.

“All’esito dell’attività – si legge nel comunicato della Gdf di Udine – è stata constatata l’evasione dell’I.V.A. per circa 4,3 milioni di euro, nonché costi indebitamente dedotti per circa 2 milioni di euro e ricavi non dichiarati per circa 1 milione di euro. In particolare, in materia di I.V.A., è stato possibile disvelare un elaborato meccanismo consistente nell’esecuzione di prestazioni di servizio – in esenzione di imposta – formalmente poste in essere dalla verificata nei confronti di una multinazionale olandese, ma di fatto realizzate sul territorio nazionale con una società italiana, del comasco, appartenente al medesimo Gruppo internazionale. Si è quindi proceduto a disapplicare l’esenzione di imposta assoggettando alla corretta aliquota ordinaria le prestazioni rese. Al termine della verifica fiscale venivano deferiti alla locale Procura della Repubblica gli amministratori della società friulana per il reato di infedele dichiarazione previsto e punito dalla normativa sui reati tributari. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine, avendo condiviso gli esiti di quanto constatato dalle Fiamme Gialle udinesi, ha definito il contenzioso tributario con la società verificata con il versamento nelle casse dello Stato di circa 5 milioni di euro.