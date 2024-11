CroCrok Exxx…Polzive!!! Dopo due pronunciamenti del Tar e uno del Consiglio di Stato, il direttore del CRO di Aviano conferisce l’incarico di esperto in comunicazione all’udinese Silvia De Michielis per due anni a 70 mila euri/anno. Una candidata: “Era tutto già deciso”. Il giallo della mancanza dei titoli.

In delibera di data 13 novembre il direttore generale Francesca Tosolini osserva: “I lavori della commissione esaminatrice dal quale risultava l’esito della selezione in cui si conferiva l’incarico all’aspirante Silvia De Michielis, era stato impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, la cui sentenza è stata appellata dall’Istituto avanti il Consiglio di Stato”. Un concorso per l’incarico di esperto in comunicazione al Cro di Aviano (70mila euri/anno) molto travagliato. Su queste pagine i sospetti che qualcosa non tornasse venivano elencati grazie alle testimonianze di alcuni candidati.

Il 18 aprile scorso, il direttore generale del Cro di Aviano pubblicava l’avviso per il conferimento di un incarico per esperto di comunicazione della durata di 24 mesi. Da allora ad oggi il procedimento è stato oggetto di due pronunciamenti del Tar e uno del Consiglio di Stato. Per cercare di uscire dal ginepraio cui si erano infilati, il Direttore della S.O.C. Lorena Basso aveva invitato per il giorno 28 ottobre con inizio alle ore 11 i tre aspiranti (Giurovich, De Michelis e Zitelli di Palermo) che avevano partecipato alle selezioni e sollevato il caso della mancanza di titoli di una concorrente (Silvia De Michielis). A che serve una nuova commissione? Per gli aspiranti, bocciati clamorosamente pur avendo i titoli, qualcosa che non tornava, soprattutto per il fatto che non erano stati pubblicati gli esiti delle valutazioni precedenti. I sospetti serpeggiavano in corsia: Chi si vuole favorire? sarà mica SDM? A giudicare dai nomi che componevano la commissione “farsa”, i candidati nutrivano seri dubbi sulla correttezza del procedimento soprattutto riguardo i titoli di SDM. Per il direttore generale era tutto in regola e il 13 novembre deliberava di “assegnare l’incarico per 24 mesi alla dott.ssa Silvia De Michielis”.