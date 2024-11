AdieuOscar. E’ passato a miglior vita l’indomabile condottiero di San Daniele del Friuli e affezionato lettore di Leopost. Addio Oscar. Ti dedichiamo una piccola rassegna delle tue “perle”.

E’ morto ieri Oscar Bacchilega attivissima sentinella di San Daniele. Aveva 73 anni. Memorabili le sue proteste di fronte al tribunale di Udine e le sue battaglie contro le ingiustizie della burocrazia che ha subito. Il suo raggio d’azione era vastissimo come il suo amore per la figlia Tiziana che studia a Londra. In foto un edificio finito nel mirino di Oscar cui elencava alcune “sviste”.

Anno 2024. «Il prof. Barattin invita a partecipare a “San Daniele in festa” e pubblica la foto della casa degli alpini. La vera festa in realtà l’ha fatta chi ha comperato l’edificio adiacente, quello che ospita l’osteria al Bersagliere e grazie alla mafia dei colletti bianchi comunali e regionali ha commesso un gravissimo abuso edilizio. Infatti ha sopraelevato un edificio vincolato e in una soffitta inagibile ha ricavato cinque camere d’albergo che affitta ai turisti. All’abuso hanno partecipato la Soprintendenza, il comune tramite il geom Dal Bello, la sedicente arch. cons. Eva Benetti, i progettisti geom Burelli, alcuni funzionari della regione, l’ex sindaco Menis, l’attuale sindaco Valent, l’ing. Dolso e tutti quelli che hanno falsificato progetti, stato di fatto e rendering. Infine chi ha tolto le castagne dal fuoco, la Procura amica di Udine che ha archiviato ( per ora) tutte le mie querele. Ovviamente le denunce erano corredate da prove e foto inoppugnabili. Non mi dilungo, venite a San Daniele, chi ha denaro e amicizie altolocate trova sempre qualcosa da festeggiare, mentre ai sudditi come me viene negato anche ciò che gli spettava di diritto. Naturalmente grazie alla fraterna amicizia dell’avv. Ino Pupulin con qualche giudice e suo collega i quali violando la legge e il giusto processo presentarono al TAR una relazione FALSA in copia unica e originale a firma del falsario comunale Bianchizza Marino, al quale consiglio di stare attento a ciò che dichiara e a come si comporta. P.S.

La seconda foto rappresenta i l’edificio del Bersagliere situato a destra della casa degli Alpini prima e dopo la sopraelevazione». A Oscar non era sfuggito il caso della frode dei prosciutti. E ne parlava in questi termini: «A proposito della presunta frode dei suoni detinati al san Daniele e nutriti con scarti di pane e pasta. Che sia questo il “sistema San Daniele” pubblicizzato dal sindaco Valent? Dagli abusi edilizi autorizzati alla frode, San Daniele primeggia nel malaffare. Tanto, ci sono i Fratelli ben introdotti nell’ambito giudiziario e della mafia dei colletti bianchi che tramite archiviazioni, omissioni e false relazioni, toglieranno le castagne dal fuoco». Riguardo al sindaco Valent, che si era fatto immortalare sul lettino dei donatori di sangue, il pensiero di Oscar era il seguente: «Questa è la misura dell’amministratore pubblico dei nostri paesi. Tutto quanto fa spettacolo. Dalla vita privata, le malattie e i brindisi in compagnia dei colleghi che come loro, falliti nel lavoro passano il loro tempo a nostre spese». Adieu Oscar. “Un raggio di realtà irruppe in questa scena per quel varco che tu ti apristi: vero verde il verde, il sole vero sole, vero il bosco”.