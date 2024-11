FajònFiguròn Exxx…Polzive!!! Peggio di Elon Musk. Clamorosa ingerenza e figuraccia atomica della ministra degli esteri di estrema sinistra della Slovenia nel consiglio comunale di Gorizia sul no alla cancellazione della cittadinanza onoraria aMussolini. Lo sa che il dittatoreè ancora cittadino onorario di Pirano? Lo è dal 1924. Ziberna su Radio Rai da piazza Venezia a Roma.

La questione della mancata revoca della cittadinanza onoraria della città di Gorizia (dal 1924) a Benito Mussolini ratificata dall’assemblea del consiglio comunale sta diventando un caso politico. Al pari di quello di Elon Musk. Ai “professorini” sloveni il diniego dà fastidio e intervengono a gamba tesa su questioni di legittimi processi democratici compiuti da un comune italiano. E ignorano il fatto che il dittatore sia ancora cittadino onorario di Gorica come fa finta di non sapere il ministro degli esteri Tanja Majon esponente di punta del partito di estrema sinistra Levica e attivista ProPal. Lo conferma l’archivista senior Matej Muženič dell’Archivio provinciale di Capodistria. Lo storico sottolinea che Mussolini è anche cittadino onorario della città di Pirano. Il titolo, assegnato nel maggio 1924, non gli è mai stato tolto. Matej Muženič ricorda che da una ricerca approfondita dei dati nell’archivio, non è stato trovato alcun atto per cancellare questa onorificenza. Come sottolinea, occorre tenere conto del contesto storico in cui è avvenuta l’assegnazione del titolo: “I nostri territori appartenevano all’Italia, il fascismo era in ascesa, la popolazione di lingua italiana era dominante, quindi non è sorprendente che tutte le figure d’élite della vita pubblica abbiano sostenuto questa assegnazione del titolo. Qui, ovviamente, si trattava di persone di lingua italiana”. Ma le reazioni degli “smemorati” sloveni sono furiose: Il segretario di Stato alla Cultura Rusjan, afferma: «Non è una questione di chi è da una parte del confine, ma di chi è dalla parte sbagliata della storia». Sulla stessa linea anche il Movimento Libertà, il partito del premier Robert Golob, che ha fatto appello a evitare ogni celebrazione di nazismo e fascismo, oltre alla riabilitazione di «ideologie criminali» che hanno soffiato sul fuoco di «odio e divisione». Ancora più duro il deputato socialdemocratico Matjaz Nemec, originario di Nova Gorica, che ha affermato che «idolatrare immagini, idee e figure collegate al fascismo nel 2024 non può essere interpretato come un commemorazione di eventi storici, ma come un tentativo di far rivivere idee che non appartengono all’Europa». La ministra slovena, prima di impartire “lezioncine” ai paesi democratici e liberali, guardi in casa propria dove meno di 30anni fa si compì una delle più grandi tragedie dei nostri tempi. Stesso metro di misura vale per la sinistra goriziana. Dal 2002 al 2007 la città è stata amministrata dalla giunta del sindaco Brancati sostenuto perfino da Rifondazione Comunista e nessuno si sognò di togliere la cittadinanza onoraria conferita al Duce. L’episodio, se rapportato alle vicende odierne è gravissimo. Ignoravano il titolo di cittadinanza onoraria? non se ne volevano occupare? Non poteva mancare l’esibizione del sindaco Ziberna, quello del limite dei 130 in autostrada (i suoi chili …). Annuncia che sarà in diretta su Rai Radio Uno dalle 7,30 alle 8,00 da Piazza Venezia a Roma, tristemente nota per le vicende storiche del ventennio. Anche il sindaco ignora. Ignora che l’orario fissato per la trasmissione è concomitante col Gazzettino giuliano del Fvg. Va da sé che nessuno a Gorizia lo potrà ascoltare. Un gigantesco caso diplomatico che va dalla Slovenia alla Rai. E questo è solo l’antipasto di “Go2025Go!”. E’ già un disordine europeo.

Per curiosità: Alla fine del 1924 Mussolini era stato nominato cittadino onorario della maggior parte dei comuni italiani, in totale 6.694. Il primo comune a revocare il titolo onorifico prima della fine della seconda guerra mondiale fu Napoli alla fine di aprile 1944, nel 1944. Nello stesso anno seguì Matera, e negli anni successivi molti altri Comuni.