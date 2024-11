Cerimonia d’inaugurazione ieri della fiera Ideanatale all’Ente Fiera di Martignacco. Il piazzista e titolare di “Neuro & Promos” ha annunciato promozioni. E promozioni qua…e promozioni la.. e sconti sù… e sconti giù. Da perdere la testa e il conto. Pertanto anche all’interno di Tiroidea Natale ci sarà «un area dedicata alla promozione (aridaje) della terra friulana». L’assessore col crestino insiste e inonda di danari le località turistiche e rivela numeri di presenze e introiti come giocare a bussolotti. Di numeri veri e tangibili invece li fornisce, dati concreti alla mano, Bibione, diretta concorrente di Lignano che strapazza la località “spunta” di diamante friulana in termini di presenze e di incassi sul dato più credibile che è quello dell’imposta di soggiorno. Bibione, dimostrano le presenze rilevate nel 2023, sono pari a 5.454.803 (1.263.311 presenze nel settore alberghiero e 4.191.492 presenze nel settore extralberghiero). Sulla base di questi dati spaziali, gli amministratori stimano per l’anno 2025 un gettito derivante dall’imposta di soggiorno di € 6.295.000,00. Lignano ha una stima di 2milioni di euri. Tre volte meno. Tuttavia per l’assessore col crestino e il codazzo dei suoi ruffiani ogni occasione è buona per sparare montagne di “sòle” (frottole in romanesco) rispetto al turismo e le sue fantasie. L’occasione l’ha fornita l’inaugurazione della 35^ edizione di “TiroIdea Natale” di ieri. Ricorda il delegato Fvg al turismo Sergio-Eroxon-Bini: «Ideanatale è un evento capace di rinnovarsi e di attrarre migliaia di visitatori di tutte le fasce d’età e tipologie a cui partecipano, per questa 35ma edizione, 180 espositori. Ideanatale è visitabile fino a lunedì 18 novembre nei padiglioni di Udine Fiere a Martignacco. Accanto a Bini, sono intervenuti, tra gli altri, alla cerimonia inaugurale, il presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza, Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale Fvg, Alessandro Venanzi, vice sindaco del Comune di Udine, Mauro Delendi, sindaco del Comune di Martignacco, Alessandro Tollon, Consigliere della Camera di Commercio Pordenone Udine e Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato-Imprese Udine. Il piazzista di “Neuro&Promos” ha poi ricordato la rinnovata partecipazione di PromoTurismoFVG con un’area istituzionale dedicata alla promozione del territorio tra città d’arte, enogastronomia e la montagna d’inverno. «Nello stand – ha indicato – sono in vendita il merchandising “Io sono Friuli Venezia Giulia” e gli skipass per la stagione 2024-25 a un prezzo promozionale, un regalo originale in vista della stagione invernale». A fare i conti di tutte le volte che Bini-Eroxon annuncia promozioni c’è, appunto, da perdere la testa. Inutile ricordare che l’Ente Fiera-Campus di Udine si regge col contributo di enti pubblici che affitta gli stand anche per i concorsi pubblici, vedi comune di Udine. Diversamente da Pordenone dove, pedalano, e fanno utili da spavento (vedi leopost). Ma il clima è quello delle fusette e delle fantasie. L’importante è dare i numeri, visto che la casse della regione sono gonfie e a che serve distribuire contributi su investimenti senza criterio per finire sonoramente asfaltati da Bibione?.