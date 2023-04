Omicidio Luca Tisi. Due persone accompagnate in Questura.

Due persone sono state accompagnate in Questura nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Luca Tisi, il senzatetto ucciso domenica scorsa. Gli agenti della Squadra mobile della questura di Udine stanno svolgendo alcune perquisizioni in via Deciani, a Udine.

Il procuratore, Massimo Lia, ha confermato all’ANSA che è in corso una operazione. “Stiamo svolgendo degli accertamenti che potrebbero portare sviluppi immediati nell’inchiesta, anche in base all’esito degli accertamenti che si stanno ultimando in questi minuti”.