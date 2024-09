Omicidio Luca Tisi. Bruno Macchi condannato all’ergastolo.

La Corte d’Assise riunita al Tribunale di Udine ha emesso la pena dell’ergastolo per Bruno Macchi l’uomo che ha ammazzato il senzatetto Luca Tisi in galleria Alpi il 15 aprile del 2023. Riconosciute le aggravanti presentate dal Pubblico Ministero Lucia Terzariol: «Ha colpito di spalle, con 85 coltellate, un uomo mentre dormiva disteso, manifestando la voglia di uccidere qualcuno per sfogarsi. Inoltre ha agito con efferatezza senza mostrare interesse per la vittima». L’avvocato Basevi ha commentato: “Sentenza molto severa, leggeremo le motivazioni per una appello che già da ora, quasi certamente, proporremo”.