GradoEldorado Exxx…Polzive!!! Angoscia di uscire dal radar. La giunta Fvg corre a Grado a pregare la Madonna; si lavora al baratto coi consiglieri per il voto in aula. Il nodo presidenza Git.

La giunta regionale Fvg si è riunita ieri in via del tutto eccezionale a Grado (Go). All’ordine del giorno, ufficialmente, misure a favore della cultura, installazione di impianti antincendio nelle biblioteche e spazi per l’igiene e l’allattamento nei musei e biblioteche. Così riferisce il vice presidente Mario Anzil che preferisce la Francia di Prévert al Friuli (e Grado) di Pasolini. L’esponente di giunta, sempre più nel giro d’aria all’interno dei Benito Remix, ricorda con queste parole la trasferta sull’isola: «Vento forte e onde alte che rotolano sopra le altre e che ricordano la Bretagna di Prevert a Grado». La presenza in Laguna della giunta e del presidente Fedriga, impegnato al convegno di Confindustria Alto Adriatico, ha messo subito in moto le antenne dei lagunari che sono puntate sulla Git. Chi sta mettendo le mani sul futuro della più grande azienda di Grado? Il consiglio di amministrazione è stato nominato nel 2022 e scade all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024. Presidente, il forza tragico e trombato alle ultime elezioni Roberto Marin e i due consiglieri: Caterina Zanon e Paolo Pittini. Presidente del collegio sindacale Elena Cussigh. Rimbalzi dalla laguna restituiscono un morboso interesse dei Benito Remix per la poltrona nella partecipata che si occupa di turismo. Ma le priorità degli assessori, vedi foto, sono altre. Una, quella del terzo mandato per scongiurare l’uscita dal radar. A Trieste si lavora al baratto coi consiglieri in questi termini: votate la modifica elettorale e noi faremo in modo di togliere a voi il limite dei tre mandati. Il pestilenziale sistema partitocratico celebra il Friuli il suo degrado. Riforma infetta, regione malata. Si vergogna anche la Madonna di Barbana.