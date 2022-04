OjDomagoj Exxx…Polzive!!! Il parroco di SanCassiano (Zara) pesta una suora davanti alla canonica. Aveva alzato troppo il gomito

Il fatterello è accaduto martedì sera nel cortile della canonica di San Cassiano, una località dello Zaratino che i turisti italiani conoscono molto bene. Domagoj Kelava di 43 anni è il parroco della città croata e martedì sera ha pestato una suora di 70anni di fronte a un gruppo di fedeli. Domagoj, che appariva completamente ubriaco, prima di tirare diversi pugni alla malcapitata, l’ha insultata e offesa con una pesante ingiuria. La donna è stramazzata a terra perdendo i sensi tanta era la violenza dei cazzotti del prete. Alcuni passanti l’hanno soccorsa e chiamato la Polizia. Il parroco, per ora, dovrà restare in carcere per almeno 10 giorni per violazione della quiete e ordine pubblico. L’Arcidiocesi di Zara, per evitare sospetti di voler nascondere la notizia (accaduta martedì), ha diffuso ieri un comunicato esprimendo profonda preoccupazione per quanto si è verificato e condannato il parroco di San Cassiano. “L’autore del vergognoso accaduto sarà sottoposto a procedimento canonico”. Ma la cosa più sconvolgente è che i due protagonisti hanno smentito tutto. La suora ha dichiarato che martedì sera era svenuta per problemi alle vertebre. Ma la Polizia non si è lasciata intortare.