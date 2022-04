SanVitoBollito Exxx…Polzive!!! Bernava non risce a farsi eleggere presidente dell’assemblea di Ambiente Servizi. Chiaruttini: “Come siamo caduti in basso”.

Era stata convocata per ieri pomeriggio nel municipio di San Vito al Tagliamento (socio di maggioranza di Ambiente & Servizi al 14,50%) l’assemblea di coordinamento intercomunale della partecipata che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti che riunisce 24 comuni della zona. Come da prassi ormai consolidata, la presidenza viene sempre assegnata al sindaco del comune socio di maggioranza. Per la prima volta non c’è stato l’accordo fra i delegati. Al presidente uscente, Di Bisceglie, non ha fatto seguito Alberto Bernava. Tutto rinviato al 20 maggio come suggerito dal primo cittadino di Sesto al Reghena, Marcello Del Zotto. In ogni caso i lavori sono stati aperti dal presidente del cda in duplex Renato Mascherin (tuttora in Mtf di Lignano e fino al 31/12/2021 era anche presidente della Zipr) che ha schivato il contenzioso con il comune di Lignano (ricorso al Tar sulle tariffe) e affermato di aver chiuso alcune vertenze con il personale, ma non ha detto nulla sulla sospensione dell’acquisto dei 15 camion a biometano che andrebbero a completare la composizione della flotta avanguardista in tema ecologico di Ambiente & Servizi ideata dal fondatore Isaia Gasparotto. Il rinvio dell’assemblea segna un tratto politico poco autorevole da parte del comune di San Vito che non si era mai registrato in precedenza. Per il consigliere di opposizione Iacopo Chiaruttini: “Il ruolo di San Vito capofila della bassa pordenonese è a rischio, gli stessi suoi elettori, dopo pochi mesi dalla sua elezione, sono delusi“. Charuttini ricorda: “Giovedì nel mio intervento in consiglio comunale avevo ribadito che la maggioranza Bernava evidenzia l’incapacità di gestire in ente di primaria importanza come il comune di San Vito, ad oggi- conclude il consigliere – non ha mai coinvolto, su temi importanti, l’opposizione”. Dopo il tira e molla sulla questione dell’annullamento del PAC deliberato dal suo predecessore e sfociato nell’archiviazione; su una gran parte dei suoi elettori delusi dalle promesse da marinaio strombazzate in campagna elettorale sulla Kronospan; la questione centraline cui i sanvitesi sono ancora in attesa di vederle; ora giunge la doccia fredda della presidenza di Ambiente & Servizi. Una brutta pagina per i sanvitesi precipitati nella morta gora amministrativa di una maggioranza pilotata da un avvocato di Pordenone e il ducetto della Delizia che manovra i dilettanti a suo piacimento.