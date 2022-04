E’ morto “Gerardo” il maestro della Carne alla Brace Antica a Gemona. Adieu mon ami.

Gerardo è morto stamattina, sabato. Conosciutissimo ristoratore di Gemona e specialista della Limousine allevata in Friuli che curava con minuziosa passione. Ti accoglieva con una singolare ironia da toglierti il respiro: “Ci sei anche tu nella media, come noi, attorno ai 50 ettolitri di vino?”. In realtà se uno fa due conti e metti che abbia bevuto un paio di bicchieri al giorno, il volume non è lontano dalla realtà. Curiosissimo di tutto ciò che lo circondava. Non perdeva una puntata della trasmissione mattutina di Canale Italia (dalle 6 alle 8). E per chi allora frequentava gli studi, la sua valutazione era una prova d’esame. Ha voluto mantenere la tradizione della trattoria di una volta. Il suo locale, “Trattoria Da Gerardo” era fra i più ricercati del Nord Italia. Adieu, mon ami.