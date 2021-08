OdiareFriuli Exxx…Polzive!!! Il sindaco Fanotto concede a Doimo la sopraelevazione dell’albergo fronte mare. Alle 18 il sole sparisce dietro il cemento. Turisti increduli.

Le ragioni per odiare il Friuli presentano il conto ad ogni stagione. Un contributo determinante lo fornisce l’amministrazione comunale di Lignano che, sollecitata dai furbetti del calcestruzzo, piega i suoi amministratori a novanta gradi per consentire loro di rendere orribili le località turistiche friulane.

A causa della sopraelevazione di una quindicina di metri concessa al proprietario Doimo dal sindaco di Lignano Fanotto, l’albergo fronte mare Columbus provoca una sorta di eclissi artificiale che, nel mese di agosto, impedisce ai turisti di godersi il tramonto dalla spiaggia. A luglio il sole cala alle ore 19 ad agosto alle ore 18. Lo scempio lo nasconde.

Lignano era una delle città turistiche più eleganti d’Europa, oggi è il timbro della barbarie. Le deleghe all’edilizia privata ed urbanistica del comune sono affidate all’assessore gramsciano e para-ambientalista Paolo Ciubej. L’ufficio in questione è pilotato dal dirigente architetto Paolo Giuseppe Lusin mentre la titolare di posizione organizzativa è la collega Cristina Driuss. La regia dell’opera vandalica resta in capo al sindaco saltafossi Fanotto, in scadenza di mandato e pronto a fiondarsi in regione in una lista di centrodestra a sostegno di Fedriga dopo che 5 anni fa aveva fatto perdere il candidato avversario, l’avvocato Trabalza. Oggi le gimkane del sindaco sono stampate sul lungomare Trieste e via Marano. Un luogo dove Doimo, grazie alla copertura del sindaco saltafossi Fanotto, ha potuto costruire un parcheggio multipiano che aveva danneggiato la villa del titolare di Bei Merlin e che il ducetto del calcestrutto ha dovuto acquistare per chiudere la serie di esposti che il proprietario gli aveva notificato. Come si può non odiare il Friuli?