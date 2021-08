CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! A Codroipo l’assessore Bianchini presenta le novità urbanistiche. Tensioni a San Giorgio per il consiglio di giovedì. Edoardo Petiziol tenta la ricucitura a Grado. Caos Patrioti a Tarcento.

Il caligo e le temperature in aumento in Friuli arrostiscono la fase pre elettorale delle amministrative e i risultati sono ben visibili. Ferma restando la perturbazione di Latisana, dove i Fratelli di Poltrona vorrebbero farsi perdonare il capriccio che 5 anni fa è costato la vittoria al centrodestra di Benigno, i fulmini e le saette dilagano fra San Giorgio di Nogaro, Tarcento, Grado e Codroipo.

A San Giorgio giovedì prossimo è convocato il consiglio comunale. Secondo rimbalzi della laguna, alcuni consiglieri starebbero pianificando un blitz con l’intento di indebolire o indispettire il vice sindaco Vocchini. L’operazione risente della scadenza elettorale di ottobre e l’occhio dell’alchimista porta in grembo un afflato strettamente politico che ha la funzione di smascherare l’agibilità di ciò che resta del gruppo di Mattiussi. Più articolata la questione Grado dove i rapporti tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sono ormai induriti, più solidi del marmo. I Fratelli di Poltrona sono affamati e, potendo disporre di un candidato sindaco travicello 〈Kovatsch pupillo del sindaco Martines di Palmanova〉, si esercitano nella distribuzione di dottrine morali conformi a Salò per imporre un personale elettorale a loro gradito partendo dall’espulsione di Roberto Marin e Forza Tragica. Sull’isola, gli esempi della rapacità tricolore non mancano, basta fare il nome di Silvana Olivotto, paradigma di incapacità amministrativa a Grado e attuale inutile assessora a Udine. In questo senso, Fedriga ha capito che con i meloniani locali non si ragiona e per questo motivo invierà sull’isola oggi o al massimo domani il negoziatore Edoardo Petiziol. Toccherà a lui tentare di aprire il dialogo con le due forze politiche in campo anche se i vertici di Forza Italia non si stracciano le vesti su un eventuale disgelo dei poltronari. Preoccupante la condizione del centrodestra a Tarcento dove il consigliere Riccardo Prisciano ha inviato una diffida ai vertici di Fratelli d’Italia di Roma sull’uso del simbolo. Prisciano ha già annunciato la sua candidatura a sindaco col simbolo di Fratelli d’Italia. Il coordinamento provinciale dei Patrioti fa spallucce e tenta la carta di Premoselli come anti Steccati. Una schermaglia tutta interna al centrodestra generata dai poltronari.

A Codroipo la situazione è più articolata e in apparenza più fluida. In attesa del nome che il centrosinistra schiererà la prossima primavera, Forza Italia, che può ancora danzare sulle ali del 28 per cento ottenuto 5 anni fa, spinge sull’acceleratore e, fra i nomi che rientrano nella rosa dei possibili candidati, c’è quello dell’assessore ai lavori pubblici Giancarlo Bianchini che ieri ha illustrato su Telefriuli i particolari del recupero di Villa Ballico. Bianchini ha esposto una bozza di programma elettorale che intreccia il recupero della villa, grazie all’impegno di Riccardi, col museo archeologico. Un progetto di ampio respiro che l’assessore ai lavori pubblici ha illustrato con gran disinvoltura. Giancarlo Bianchini è uno dei nomi che circola con maggior insistenza nel quartier generale del centrodestra locale. Molto apprezzato per la sua esperienza in campo amministrativo e gradito anche a una parte della Lega, quella di Bordin-Bozzini, alternativa alla corrente di Budai e Moschioni che spinge per la candidatura a sindaco del vice Zoratti. Politicamente il nome di Bianchini riunisce tutta l’area centrista del Medio compresi i Patrioti locali che con un ridicolo 4 per cento sono stati premiati con la sistemazione di un assessore esterno e un presidente di Cda nella miniera d’oro dell’ASP Daniele Moro, ovvero Giovanni Castaldo.

L’opzione Bianchini consente al Richelieu della politica locale si risalire nelle quotazioni e di assumere la guida delle trattative col frastagliato mondo dei satelliti del centrodestra locale. Cesarino Toso dovrà negoziare coi seniors di Forza Tragica dell’economista Castellani, con gli esponenti de il Circolo La Tribuna del questurino Thierry Snaidero, la neonata squadra di ProgettoFvg di Valoppi e il gruppo di Coraggio Italia di Toti-Brugnaro. Un laboratorio centrodestrista vivace e scoppiettante che, fra qualche settimana, appena il caligo si sarà diradato a Latisana e San Giorgio, metterà i ferri in acqua anche nel Medio e negli altri comuni al voto prima della madre di tutte le elezioni. Regionali 2023.