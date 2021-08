PastoMarcio Exxx…Polzive!!! Toto assessori: salgono le quotazioni della Ioan. Fontanini affida direttamente alla CAMST il servizio mense. La bandiera della falce e martello sventola su Udine.

Spunta un giallo clamoroso e a tinte forti dietro il caso mense scolastiche di Udine delegato in fretta e furia alla CAMST di Villanova di Castenaso 〈Bo〉.

Perchè il sindaco leghista non ha istruito una gara-ponte prima di affidare direttamente a una cooperativa rossa il servizio mense di Udine del valore di oltre 1 milione e mezzo di euri?

Dal 16 luglio ad oggi ci sarebbe stato tutto il tempo necessario per bandire una gara provvisoria allargata a più operatori in attesa d’imbastire quella definitiva. Nulla da fare, il sindaco leghista e la segretaria del comune, hanno preferito consegnare il capoluogo friulano al mondo cooperativistico afferente alla progressista Serracchiani. E lo sarà fino al mese di agosto del prossimo anno. In mezzo, un altro traguardo che ha insospettito alcuni esponenti del mondo liberale e antimonopolista del Nord Italia: entro fine ottobre si dovranno presentare le offerte per il mega appalto del servizio ristorazione per le aziende sanitarie regionali. Lotto unico del valore di oltre 320milioni di euri. La credenziale di un punto di fornitura friulano potrebbe favorire l’esito finale. Ma sono solo ipotesi.

Resta il fatto che dal 1° settembre 2021 la bandiera della falce e martello delle cooperative rosse sventolerà sulla piana di Udine.

Ad osservare la vicenda col senno di poi, emergono particolari sconvolgenti che andrebbero analizzati con molta prudenza. L’ex assessora Asia Battaglia forse aveva capito che dietro tutto il trambusto sul caso mense c’era ben altro, ma è stata lasciata sola. Qualcuno ha pilotato dall’esterno la vicenda con l’interesse di squalificare la EP? Chissà, saranno i giudici a chiarire i risvolti.

Intanto la cronaca politica registra una brusca accelerazione sul fronte del toto assessori. Il sindaco filo-dem Fontanini ha dato una scossa al borsino della scelta dell’assessore all’istruzione e, sorprendentemente, hanno preso vigore le quotazioni della capogruppo della Lega Lorenza Ioan rispetto alle credenziali della vice presidente del consiglio Maria Marioni. Una novità assoluta maturata al primo piano di palazzo D’Aronco dove, con la possibile scelta di Ioan, si è inteso premiare una consigliera molto attenta alle vicende dell’amministrazione di centrodestra locale, evitando il pericolo che la focosa capogruppo leghista sbattesse la porta in faccia a Fontanini per approdare nel gruppo misto. Un pericolo assolutamente da sventare dopo che gli ex leghisti Mazza e Pittioni avevano abbandonato il sindaco.