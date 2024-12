ModeratiFulminati Exxx…Polzive!!! Maurizio Lupi (Lista “Noi con L’Italia” quella di Jahangir…), teme di rimanere senza poltrone. Ordine tassativo a Monfalcone: dire signorsì alla Lega pur di avere uno strapuntino. Sconfessato Luise.

Dopo che l’ex assessore del comune di Monfalcone e candidato alle ultime comunali con la lista “Noi con l’Italia” di Maurizio Lupi (quella che ha candidato Jahangar Sarkar), aveva lasciato intendere che in una coalizione i candidati si condividono, ai dirigenti Fvg di “Noi Moderati” sono saltati i pistoni e hanno diffuso velocemente un comunicato contro Luise per smentire segni di logoramento nell’alleanza. Evidentemente Maurizio Lupi, avrà pensato che è meglio ingoiare anche i diktat della Lega piuttosto che rischiare di rimanere senza una poltrona. Visto che Forza Italia e Noi Moderati vanno d’accordo su tutto, a cosa serve Lupi? Che differenza c’è fra i due partiti? fanno solo a gara a chi è più centrista. Questo il comunicato integrale:

«In merito alle dichiarazioni di Michele Luise apparse oggi su Il Piccolo, cronaca di Monfalcone, siamo sorpresi di quanto dichiarato. Tali affermazioni non sono state condivise nella Segreteria del partito e vanno considerate a titolo strettamente personale. Noi Moderati è un partito di centrodestra liberale, riformista ed europeista che siede al tavolo della coalizione con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia con i quali condivide le scelte e strategie per il governo. Siamo la quarta forza del centrodestra e con i nostri alleati decideremo cosa sarà meglio per il futuro di Monfalcone. Liste, candidati e strategie saranno scelte condivise nella Segreteria del partito con la supervisione del Coordinatore del Triveneto Renzo Tondo. Maurizio Lupi ha un occhio attento a quanto succede nella nostra regione e come da Lui dichiarato intendiamo unire il centro del centrodestra. Noi Moderati è lo strumento necessario per poterlo fare: saremo il ponte e il punto di riferimento per tutti coloro che continuano a preferire l’astensionismo alla partecipazione politica perché hanno visto frantumate le promesse fatte dal Terzo polo. Siamo in piena campagna tesseramento che porterà alla fase congressuale locale e nazionale. A Roma lo scorso weekend si è conclusa la nostra Assemblea Nazionale che ha dimostrato di essere una forza determinante nella coalizione del centrodestra, che è la nostra casa».