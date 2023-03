NogaroD’Acciaio Exxx…Polzive!!! Contropiede di Fedriga alla manifestazione di San Giorgio contro l’acciaieria. Ricevuti i delegati De Toni, Lovisoni e Tibaldi. “Ad oggi non c’è nessun progetto”.

Con sorpresa del centinaio di manifestanti accorsi a San Giorgio di Nogaro, il presidente Fedriga, ospite dell’incontro organizzato dal capogruppo della Lega Bordin, ha anticipato l’arrivo in laguna per poter incontrare i rappresentanti dei rispettivi comitati contrari all’impianto siderurgico. Fedriga, prima dell’appuntamento elettorale, ha ricevuto De Toni, Tibaldi e Lovisoni ed ha assicurato loro che, ad oggi, non c’è alcun progetto in merito alla realizzazione di una piattaforma siderurgica a San Giorgio di Nogaro. I manifestanti si erano radunati nel pomeriggio davanti alla sede dell’associazione sportiva “Canoa San Giorgio” per esprimere la preoccupazione per le ricadute che il nuovo impianto potrebbe avere sulla comunità: Ragioni ambientali, incremento di traffico su gomma e la manodopera che sarà composta per la maggior parte da stranieri. Fedriga aveva raggiunto San Giorgio di Nogaro per partecipare ad un incontro elettorale organizzato dal capogruppo della Lega e candidato al consiglio regionale Mauro Bordin sullo sviluppo dell’area.