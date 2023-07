NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! Il PD ribadisce un No secco all’acciaieria. “D’accordo sullo sviluppo industriale della regione ma no a Punta Sud”. Raccolte 13mila firme contro. Martines: “All’interno del Cosef serve una figura autorevole di San Giorgio”. Il testacoda di Del Frate.

I consiglieri regionali Francesco Martines e Massimiliano Pozzo hanno convocato stamattina a Udine una conferenza stampa per fare chiarezza sulla posizione del Pd rispetto all’ipotesi insediamento acciaieria a San Giorgio. Il no è secco ma opzionabile. Per i relatori «L’orientamento della maggioranza è positivo, in termini di sviluppo industriale, ma un impianto di quelle dimensioni in quell’area irripetibile dal punto di vista naturalistico, non va fatto; lo si faccia altrove visto che la scelta è caduta su San Giorgio dopo che è stata bocciata dal comune di Muggia. Spetta alla regione individuare l’area. Nonostante la portata della vicenda – sostengono Martines e Pozzo – l’assessore Bini ha trascurato totalmente di farsi carico di una proposta lungimirante all’interno di una visione di politica industriale e il presidente Fedriga ha concorso gravemente evitando a sua volta di dare il benché minimo segnale sul futuro dell’industria regionale. Oggi, il territorio della Bassa Friulana, i suoi cittadini e gli amministratori sono stati lasciati soli, senza l’adeguata comunicazione di obiettivi e di effetti concreti sul previsto insediamento industriale, generando una fondata preoccupazione». Per i due esponenti del PD, un importantissimo e primario ruolo politico e strategico è posto in capo alla governance del COSEF il cui Cda andrà a scadenza con l’approvazione del bilancio del 2023. Va ricordato che il comune di Udine ha la maggioranza delle quote e Francesco Martines ha già messo le mani avanti sul nuovo Cda: «Nel nuovo Consiglio serve un rappresentante autorevole della Zona Industriale di San Giorgio, uno che conosca bene le problematiche». Balla la riconferma del presidente Claudio Gottardo (quota Bini). A margine, oltre che della posizione in chiaroscuro del sindaco Pietro Del Frate, è emerso il caso di una votazione a un emendamento dello scorso anno cui avevano votato a favore tutto il Pd e Moretuzzo. Il documento prevedeva che “al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica (…), l’amministrazione è autorizzata a sottoscrive un accordo di programma teso all’esecuzione di un progetto integrato di infrastrutturazione industriale con gli enti pubblici interessati all’investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta Sud”. Il capogruppo del Pd Diego Moretti precisa: «Quella scelta era finalizzata solo per un’eventuale insediamento di un laminatoio». Sul caso invece del sindaco Del Frate la situazione è più articolata: “Nell’aprile dello scorso anno il sindaco inoltrava al Cosef la domanda di estensione del perimetro di destinazione industriale e soppressione dell’area protetta proposta dalla precedente amministrazione Mattiussi-Bertoldi e quindi facilitare l’insediamento Meltinvest. Un mese dopo, lo stesso Cosef, presieduto da Claudio Gottardo imposto da Bini all’allora spaesato sindaco di Udine Fontanini, recepiva un’istanza di integrazione di aree industriali che andava a ridurre le fasce di rispetto proposte dal sindaco precedente Mattiussi”. Difensore d’ufficio del sindaco durante la conferenza stampa di oggi, l’ex Articolo Uno Massimiliano Pozzo. La prossima settimana verranno presentate al consiglio regionale le 13mila firme.