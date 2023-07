BanzaiCimolai Exxx…Polzive!!! Una nuova rogna per gli squali pordenonesi che avevano cacciato il manager Raggiotto. I suoi legali: “Ha operato sempre in trasparenza, nell’interesse della società”. Licenziamento impugnato e avviata causa civile.

Parla (su Messaggero Veneto) il manager Roberto Raggiotto, cacciato dalla Cimolai con l’accusa di aver provocato la crisi dell’azienda. I legali del dirigente rammentano: “Ha sempre agito in ottemperanza alle direttive del Cda e del presidente”. Chi firmava i bilanci? Se così fosse, come sostengono i vertici dell’azienda, perché nessun componente del Cda, si era accorto dell’imminente dissesto finanziario? Lo studio legale del dirigente licenziato rende noto che, “da mesi il nostro assistito è ingiustamente messo al centro di una campagna denigratoria tesa a declamarlo quale unico responsabile della crisi della Cimolai spa con l’accusa di aver, in autonomia, investito le risorse della società in rischiosi contratti derivati all’insaputa degli organi sociali e del suo titolare”. Basta fare una visura camerale e nell’oggetto sociale dell’azienda risulta consentito “l’acquisto, la vendita e la sottoscrizione di azioni, obbligazioni, quote di organismi collettivi di investimento e qualsivoglia ulteriore strumento finanziario, ivi compresi i derivati, quotati o non quotati…”. Raggiotto come capro espiatorio di un crac finanziario che i vertici dell’azienda e di coloro che ruotavano attorno ad essa vogliono spogliarsi da ogni responsabilità e individuare un colpevole. Oggi alla Cimolai si susseguono promesse su promesse che contraddicono gli stessi annunciatori: Il concordato diventa in continuità; il bidone è passato da 600 a 668 milioni di euri di passivo; sfumata la promessa di una newco; le commesse passate da 800 a 940 milioni. Annunci spericolati come si trattasse di un mercato rionale. Fumo, fumo, tanto fumo, come il fumo della City. E’ chiaro a tutti che la cacciata del manager Raggiotto serviva solo per alzare un pò di nebbia sul caso; intortare i fornitori e la regione Fvg. Ma i legali del manager fanno sapere che è già stata avviata una causa civile nei confronti dell’azienda, è stato impugnato il licenziamento, ritenuto illegittimo, con contestuale richiesta di risarcimento danni”. Industria infetta, Regione malata.