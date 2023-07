FondoTrieste Exxx…Polzive!!! Claudio Giacomelli nominato presidente del più grande pozzo senza fondo d’Italia: succhiati 6.200 miliardi di lire in 45 anni. Un anno fa venuti alla luce 2,5 milioni di euri.

Tutto regolare, ben s’intende e anche le ragioni storiche del fiume di danaro che dalla capitale raggiungeva Trieste: dal 1955 al 2002 sulla dorsale appenninica in direzione Golfo sono transitati 6200 miliardi di lire. È questa, con l’aggiornamento matematico dal 1955, anno in cui fu istituita la legge nazionale sul Fondo Trieste, al 2002 la somma complessiva che Trieste ha ricevuto con lo speciale strumento di aiuto economico post-bellico, post-Governo militare alleato, post-esodo. All’inizio degli anni 2.000 del Fondo e il suo gruzzolo si erano perse le tracce che però è spuntato lo scorso anno. Ci sono somme del Fondo Trieste assegnate ma poi revocate negli anni per progetti non realizzati. Il fondo non è rifinianziato da molto tempo, tuttavia fra i conti dello storico “forziere” triestino è emersa una cifra di circa 2 milioni e mezzo di euro reperita dagli uffici della Prefettura che hanno passato in rassegna tutti gli impegni di spesa pregressi, trovandovi una somma di tutto rispetto. Di questa cifra, un milione e 200mila euri, secondo il penultimo presidente Danilo Slokar è andato al recupero del pontone Ursus.

Ieri è stato nominato il nuovo presidente. «Un orgoglio per me essere stato eletto presidente del Fondo Trieste». Così, in una nota, l’avvocato Claudio Giacomelli, consigliere regionale capogruppo di Fratelli d’Italia, ha commentato l’elezione svoltasi ieri, che oltre alla sua nomina ha visto quella del consigliere Giuseppe Ghersinich (Lega) al ruolo di segretario. Del Fondo Trieste fanno inoltre parte i consiglieri regionali Giulia Massolino (Patto-Civica), Carlo Grilli (Fp) e Roberto Cosolini (Pd), il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il prefetto Pietro Signoriello. Dagli uffici della Prefettura tranquillizzano: «In virtù di una prerogativa attribuitaci dalla legge stiamo facendo una ricognizione di tutti gli impegni di spesa pregressi, per capire se i soldi impegnati sono poi stati spesi».