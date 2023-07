Jane Birkin è morta domenica 16 luglio nella sua abitazione parigina. Nel 1969 (a un anno esatto dal Maggio francese), tutti parlavano di quella canzone: Je t’aime, moi non plus. Così quando arrivò al quarto posto di Hit Parade, il programma radiofonico di Lelio Luttazzi, la Rai decise che quella canzone non andava assolutamente trasmessa e che il conduttore non doveva pronunciare nemmeno il titolo. Era la canzone dello scandalo, la canzone costruita con sospiri e gemiti. La canzone più erotica che si fosse mai ascoltata prima. Serge Gainsbourg e Jane Birkin le due voci, compagni in sala di registrazione e nell’Hotel di rue des Beaux Art, a Parigi, dove nel 1900 era morto Oscar Wilde e dove avevano scelto di andare a vivere.