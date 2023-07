DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! L’opposizione randella il sindaco di Udine: E’ incompatibile, si deve dimettere. Replica: “Sono sereno, facciano un esposto alla Procura”.

Occorre dire che alla pagina dell’elenco assessori del comune di Udine appare ancora il warning: “Pagina in allestimento”. Che aspettano?

Il centrodestra che sta all’opposizione in comune a Udine, tira fuori gli artigli e graffia la maggioranza: il sindaco De Toni è incompatibile. Si tratta di un incarico che il primo cittadino avrebbe mantenuto in una ditta di sistemi d’allarme (Calzavara) conflittuale con il ruolo di sindaco. Le date coincidono con la presunta situazione di interessi in conflitto poiché De Toni è stato proclamato sindaco il 18 aprile e il 22 erano stati ultimati dalla ditta Calzavara i lavori di installazione di alcune telecamere in città. Il sindaco, secondo l’opposizione, aveva rinunciato ai propri incarichi dall’azienda oltre un mese dopo, il 26 maggio. «Chiediamo che l’amministrazione faccia le verifiche del caso sull’esistenza delle cariche del professor De Toni e sulla situazione dell’appalto», ha spiegato la capogruppo della Lega, Francesca Laudicina, affiancata dai colleghi Luca Vidoni (Fdi), Raffaella Palmisciano (Lista Fontanini) Giovanni Barillari (Forza Italia) e Loris Michelini (Identità civica). De Toni, messo al corrente dell’iniziativa dell’opposizione, ricorda: «Questo tema la minoranza l’aveva già sollevato all’inizio. Gli uffici del comune avevano già fugato ogni dubbio sulla mia compatibilità, in ogni caso se ritengono di avere elementi che non sono stati considerati dall’amministrazione, sono sempre liberi di fare un esposto alla Procura della Repubblica. Sono talmente sereno e non ho nessun timore che questa contestazione possa avere un’implicazione col mio ruolo. Non mi sono dimesso solo dalla Calzavara, mi sono dimesso da un’altra serie di consigli di amministrazione per opportunità proprio in occasione del mio insediamento».