GoriziaDelizia Exxx…Polzive!!! Il sindaco Ziberna come il presidente del Consiglio: in arrivo il capo di gabinetto. L’assessore Oreti potrebbe girare le spalle al capoluogo e candidarsi sindaco di Gradisca d’Isonzo.

La giunta, su proposta del sindaco Ziberna, ha deliberato di provvedere a rafforzare l’Ufficio di gabinetto in vista dei numerosi impegni istituzionali e delle numerose attività, anche transfrontaliere, inerenti alle sue funzioni in vista dell’appuntamento con Gorizia capitale della cultura del 2025. L’esecutivo ha dato quindi mandato al Settore Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane di attivare la relativa procedura di selezione per un nuovo posto all’interno dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. Il profilo professionale dell’aspirante deve includere competenze specifiche in materia di comunicazione e di gestione delle attività istituzionali. L’incarico sarà di natura fiduciaria, ex articolo 90, pertanto sarà avviata una selezione in cui un’apposita commissione che valuterà i candidati. I nominativi saranno convocati a colloquio col sindaco. A fronte di un nuovo ingaggio a palazzo, si fanno sempre più insistenti le voci di un “pallino” dell’assessore alla cultura Fabrizio Oreti, macinatore di voti personali (750 solo a Gorizia alle regionali), che sarebbe tentato dalla voglia di candidare sindaco di Gradisca d’Isonzo. Le elezioni sono in programma il prossimo anno e, malgrado gli impegni di “Gorizia 2025”, all’assessore non dispiacerebbe il ruolo di primo cittadino dopo l’esperienza nella giunta del capoluogo giuliano. L’interessato non smentisce e fa sapere a “Il Piccolo”: «Confermo. Gira questa voce con una certa insistenza. Più che le segreterie dei partiti – aggiunge Oreti – sono i cittadini a chiedermelo. Ora però mi devo concentrare su “Gorizia 2025”. Se non ci fosse quell’impegno, un pensiero lo farei ben volentieri». Va detto che l’assessore è conosciuto a Gradisca per motivi familiari visto che la moglie è originaria della città della fortezza. Alle ultime regionali aveva raccolto quasi 100 preferenze.