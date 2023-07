ViktoriaTrieste Exxx…Polzive!!! Quanto è costato il successo dei Maneskin? 265mila euri. Meno della somma del compenso annuo dei due super dirigenti del comune: 352mila euri.

Le motivazioni dell’investimento e i “ritorni” sono stati assolutamente positivi. Come scriveva Morelli un paio di giorni fa su Il Piccolo, «Eravamo una città scura e oscura: città da coprifuoco, in cui le strade si vuotavano il pomeriggio e i giovani pascolavano altrove. I turisti erano mosche bianche. Oggi non si trova un posto al ristorante, né al parcheggio». Quello che è successo domenica scorsa con i giovanotti è la certificazione definitiva dell’impressionante salto di qualità che Trieste ha raggiunto a livello internazionale. Per tal motivo il comune, dopo aver riunito il tavolo tecnico del turismo, ha deciso di avviare un percorso finalizzato a riportare Trieste nel circuito dei grandi concerti di levatura internazionale, in grado di convogliare decine di migliaia di persone sul nostro territorio e di dare visibilita’ mediatica alla citta’, anche all’estero, e – a tal fine – e’ stato allocato l’importo di Euro 500.000,00.– alla voce ”Grandi Concerti 2023”. La proposta dei Maneskin era stata presentata il 1° febbraio 2023 da FVG LIVE s.r.l. di Tavagnacco in collaborazione con Vigna PR s.r.l., per la realizzazione del concerto di domenica 16 luglio 2023 presso lo Stadio Nereo Rocco. L’amministrazione ha pensato all’utilità dell’investimento per gli indiscutibili vantaggi per la citta’ in termini economici. Che sono stati abbondantemente raggiunti. Per l’ingaggio dei Maneskin il comune aveva approvato la spesa complessiva di Euro 264.552,57 relativa al servizio di organizzazione del concerto e a quello di pulizia post concerto. Una cifra piuttosto contenuta se si pensa alle grandi star che viaggiano su cifre abbondantemente superiori. Per fare un parallelo basta solo confrontare le indennità di carica dei due apicali del comune: il Segretario Generale Giampaolo Giunta che tira un compenso di 152mila euri/anno e quello del Direttore Generale Fabio Lorenzut la cui retribuzione è fissata in 210 mila euri/anno. Come scrive Morelli, “La rinascita ha un prezzo”. Altroché!