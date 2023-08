NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! Consiglio comunale a San Giorgio. Il consigliere Vocchini interroga il sindaco sull’ipotesi di un incontro con la Danieli. Del Frate: “Non ci andrò”. La mozione votata è chiara: No acciaieria. L’escamotage commissario. Caso politico.

La vicenda dell’acciaieria a San Giorgio di Nogaro sta diventando un “caso” anche all’interno del centrodestra Fvg. Non tutta la maggioranza regionale sembra favorevole al progetto ed anche in giunta, fra alcuni assessori, si registrano pareri discordanti. Intanto ieri sera, durante l’assemblea comunale di San Giorgio, il consigliere Massimo Vocchini ha presentato un “question time” in cui chiedeva al sindaco se la Danieli avesse convocato un incontro con gli amministratori dei comuni della bassa friulana non balneari (Grado, Lignano e Marano han già detto di no) per discutere dell’insediamento. Pietro Del Frate ha risposto che non è stato ancora convocato ma che qualora ci fosse un incontro, non parteciperà e manterrà la posizione espressa nella mozione votata all’unanimità dai consiglieri comunali alcuni mesi fa: nessuna fabbrica nell’area del Feraul. Tuttavia, il bollettino della bassa segnala una novità rispetto ai passaggi burocratici che dovrebbero aggirare la volontà popolare espressa in tutte le sedi. L’escamotage è stato infilato in un decreto legge contente disposizioni urgenti a tutela degli utenti in materia di attivita’ economiche e finanziarie e investimenti strategici. L’impianto legislativo offriva importanti modifiche funzionali allo sviluppo industriale della zona di Punta Sud. «Il Consiglio dei ministri puo’ con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano (…). Per grandi programmi d’investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all’importo di un miliardo di euro . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’ nominato, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico». Insomma una norma disegnata e scritta per soddisfare appieno i desiderata della Danieli.