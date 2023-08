Bam!Kronospan Exxx…Polzive!!! Doppio schiaffo a Cenedella e ai suoi compari: avevano chiesto un risarcimento danni di 600mila euri al Comitato ABC. Il Tribunale di Pordenone rigetta la causa.

Dopo la sentenza del 9 agosto scorso in favore di Isaia Gasparotto (Cendella-Kronospan gli avevano chiesto 200mila euri), il Tribunale di Pordenone ha reso noto l’esito della causa civile che sempre l’amministratore unico di Kronospan, Massimo Cendella, aveva presentato contro Eleonora Frattolin e Lucia Mariuz del Comitato ABC, difese dall’avvocato Luca Ponti. Il legale di Cendella, avvocato Maurizio Miculan, aveva istruito una causa civile per aver “accertata la natura diffamatoria o calunniosa delle esternazioni di Frattolin e Mariuz e quindi aveva chiesto la condanna per le stesse, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Kronospan Italia S.r.l., nella misura di euro 500.000,00, e dal sig. Massimo Cenedella personalmente, nella misura di euro 100.000,00″. Totale 600mila euri. Oltre a 10mila euri a titolo di pena pecuniaria. Il Tribunale di Pordenone, giudice Francesco Petrucco Toffolo, ha rigettato le domande di Cendella e ha condannato la parte attrice alla rifusione in favore di Mariuz e Frattolin delle spese di lite quantificate in 11.268 euri. Degne di rilievo le motivazioni del giudice: “I riferimenti ad un atteggiamento “intimidatorio” nei confronti del comitato e dei cittadini contrari all’ampliamento da parte di Kronospan sono mero argomento polemico privo di valenza diffamatoria, utilizzato da chi si riteneva espressione di una comunità locale della quale aveva intenzione (ed interesse) ad indicare il rischio di soccombenza a fronte della sovrastante forza economica e di relazione della grande impresa i cui progetti s’intendeva contrastare. Nella specie il comitato ha inteso reiteratamente esprimere il convincimento, maturato appunto sulla base di una lettura soggettiva dei dati a disposizione, che la società interessata e le autorità via via chiamate a valutare il progetto per i profili di competenza sottostimassero l’impatto negativo, a vari livelli, del nuovo progetto industriale”. Dal canto suo Eleonora Frattolin ricorda: «Chi mi conosce sa che non mi sono mai fatta spaventare dalle intimidazioni, che siano lettere minatorie di Viceministre, querele vere e proprie o, come in questo caso, richieste di risarcimento per diffamazione da centinaia di migliaia di euro. Non ero preoccupata per questa ennesima azione legale (la seconda da parte dell’azienda nei miei confronti), dato che ho ancora un po’ di fiducia nella giustizia, ma incazzata si. Il fatto stesso che una multinazionale leader mondiale nel suo settore si spinga a chiedere un risarcimento di 600.000€ (!!!) per diffamazione a due private cittadine , ree di rappresentare un comitato spontaneo che ha combattuto una sacrosanta battaglia ambientale e sanitaria per difendere il proprio territorio da un progetto scellerato, é un precedente grave e pericoloso. Che anche se non ha sortito gli effetti sperati (ossia fermarci), ha sicuramente creato un pesante blocco psicologico nell’azione di molti altri piccoli gruppi ambientalisti locali, che magari non possono contare su grandi numeri o sulla generosità di tutti quelli che hanno contribuito volontariamente (nel nostro caso tantissimi cittadini) alla copertura delle spese legali».