LignanoBaccano Exxx..Polzive!!! Sale la bollitura nel centrodestra Fvg. Doppio sgarbo della Lega contro Fratelli d’Italia. Dopo Jalmicco, Fedriga presenta la cittadella dello sport senza l’assessore. La risposta con la discesa in campo del battaglione dei patrioti.

Ad appena tre mesi dal suo insediamento, il Fedriga-Bis deve già fare i conti con inaspettate percussioni che agitano la coalizione. La musica è cambiata e la marcatura dei Patrioti in consiglio, è sempre più stretta. Lo dimostrano i due episodi che hanno incendiato, politicamente, l’estate 2023. Il caso Jalmicco, in cui Fratelli d’Italia ha accusato gli alleati della Lega di “poca trasparenza” rispetto alle trattative per l’individuazione di un centro di accoglienza migrantes, ma soprattutto la presentazione della cosidetta “Cittadella dello Sport” a Lignano. Ai primi di agosto, i due presidenti della Lega, Bordin e Fedriga, si sono ritrovati in municipio per la presentazione del progetto. Il presidente Bordin esultava: «Un progetto ambizioso e coraggioso per lo sviluppo di Lignano Sabbiadoro che attraverso l’impegno congiunto pubblico privato potrebbe diventare realtà nei prossimi anni portando modernità e crescita nel nostro territorio». Ma l’esibizione dei leghisti Bordin-Fedriga non è stata digerita da Fratelli d’Italia. Il punto è squisitamente politico. Come mai la Lega non ha invitato l’assessore competente (Anzil) alla presentazione del progetto? Forse perché teme la concorrenza di Fratelli d’Italia alle prossime europee? In Lega dovrebbero essere al corrente che il ministro dello sport è Andrea Abodi, uomo di Malagò e nelle grazie di Giorgia Meloni. Uno sbrego politico di livello nazionale su cui Fratelli d’Italia ha immediatamente reagito. Infatti, il 16 agosto scorso, un’intera delegazione dei BenitoRemix ha incontrato sindaco e assessori per presentare in modo più dettagliato ciò che, furbescamente, Bordin e Fedriga avevano esposto alla sindaca Laura Giorgi. Il vice presidente Anzil teneva il punto: «Avere sogni eleva la visione del futuro e chi non ce li ha non può nemmeno ambire a realizzarli. Quello della Cittadella dello sport a Lignano Sabbiadoro è un progetto realizzabile, frutto di un modo corretto di amministrare un Comune avendo uno sguardo capace di immaginare opere per i prossimi decenni». Doppio sgarbo a pochi mesi dalle elezioni comunali in Friuli (111 amministrazioni) e dalle europee. A significare il taglio dei patrioti sul progetto di Lignano erano presenti: Brandolin presidente regionale del CONI, il sindaco Laura Giorgi, l’assessora Liliana Portello, il segretario regionale di Fratelli d’Italia Rizzetto, la consigliera comunale Flavio Prati, Roberto Falcone coordinatore del partito a Lignano e vice presidente di Lisagest e il vice governatore Mario Anzil.