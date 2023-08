MontagnaAmica Exxx..Polzive!!! Forni di Sopra gira le spalle al turismo. Lo scandalo dell’area wellness del centro benessere chiusa da un anno. Niente saune, niente massaggi. Il declino della valle.

Forni di Sopra, 900 anime, è il comune il cui sindaco Faraone, Marco Lenna, ha impegnato circa 6milioni di euri per ristrutturare il municipio: sala consiliare da 100 posti e ufficio del primo cittadino di 200 mt quadrati vista Varmost. E’ il comune in cui si riqualifica una sala polifunzionale per 600mila euri; una sala mungitura per 500mila e un centro di soggiorno sociale per oltre un milione di euri. In tutta questa giostra di euri, il Complesso Sportivo e Centro Benessere, pomposamente dedicato alla “remise en forme” è chiuso. In piena stagione e in pieno ferragosto. E’ aperta solo la piscina, in extremis, visto che l’inverno scorso era chiusa anche quella. Niente sauna finlandese, sauna infrarossi, doccia emozionale, bagno turco, sala massaggi, lettini solari, percorso Kneipp. Nulla di ciò che viene annunciato sulla pagine web. Il centro benessere, da almeno due stagioni (compreso l’inverso scorso) non fornisce alcun servizio. Quindi i turisti, seppur ingannati dal seducente testo che appare sul sito della struttura, durante ferragosto erano costretti a smammare verso Sappada. Che sta registrando il record di presenze nel periodo fra luglio e le prime settimane di agosto. Malgrado l’approccio poco accogliente verso i villeggianti, il sindaco faraone Marco Lenna, ha chiesto e ottenuto lo status di “comune turistico”. Ciò vuol dire che l’indennità di carica viene maggiorata fino al 100% dell’importo. Tradotto in cifre pari a 3.500 euri/mese compreso il rimborso viaggi forfettario. Tuttavia, visto il gran parlare di rilancio della montagna anche d’estate, la Val Tagliamento non dà l’impressione di appassionarsi molto dei turisti. C’è solo una passione che muove il comune: Progetti inutili, subappalti, fitta rete di imprese e professionisti amici, cemento e spreco di danaro pubblico. Carnia infetta, turismo malato.