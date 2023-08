NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! Bocciato dai sindaci di Grado, Marano e Lignano il progetto per l’acciaieria illustrato ieri a Grado.

Gli ingegneri della Danieli, insieme ai colleghi della Metinvest, avevano convocato ieri pomeriggio nella sede del comune di Grado, i sindaci Popesso, Kovatsh e Laura Giorgi per discutere del progetto d’insediamento della nuova acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Vi sono novità rispetto alle tecnologie scelte per la produzione di acciaio, combinate per far convivere industria e natura poiché le emissioni dell’impianto saranno molto basse e controllate. però i tre sindaci convocati hanno ribadito il loro no secco al progetto. Dice Mauro Popesso primo cittadino di Marano Lagunare: «E’ stato un incontro franco dove noi abbiamo ribadito la contrarietà dei nostri territori all’insediamento». Sulle stesse posizioni la sindaca di Lignano Laura Giorgi: «La posizione del comune di Lignano è sempre stata chiara nel senso che il turismo non può andare di pari passo a quello di un’acciaieria di fronte alla spiaggia». Dal canto suo Claudio Kovatsch ricorda che «c’è stata una delibera di consiglio comunale dove maggioranza e opposizione, all’unanimità, hanno espresso la loro contrarietà all’acciaieria».