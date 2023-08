La scrittrice Michela Murgia è morta ieri a Roma. Aveva 51 anni: era malata da tempo e aveva rivelato nei mesi scorsi di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio. Il suo ultimo libro, Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi, uscito per Mondadori in primavera è ancora nei primi posti delle classifiche di vendita.