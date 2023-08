DecoroFunebre Exxx…Pozive!!! A Udine il responsabile dei cimiteri e onoranze funebri segnala che le camice del personale sono deteriorate. Acquistati 40 pezzi da Arteni a 60 euri l’uno.

I riti funebri sono l’espressione di una civiltà, del suo rapporto con la morte e con ciò che c’è dopo di essa, dal momento che la stragrande maggioranza delle religioni prevede un’esistenza (anzi, spesso la “vera esistenza”) una volta abbandonato il mondo terreno. La persona deceduta viene vestita con un abito elegante, così che possa essere presentabile durante la veglia funebre. Lo stesso vale per il personale delle Onoranze Funebri che accompagna la salma al cimitero. Un rispetto e un decoro che è sempre stato un elemento qualificante della cerimonia. In tal senso, il comune di Udine, su segnalazione della Responsabile del servizio Cimiteri e Onoranze Funebri, ha evidenziato che le camicie in uso risultano deteriorate e devono essere tempestivamente sostituite al fine di consentire al personale un regolare svolgimento delle attività. Pertanto, si rende necessario l’acquisto di 40 camicie estive per il personale delle Onoranze Funebri. A seguito di un’indagine esplorativa, effettuata tramite confronto di offerte precedenti, è stato individuato quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: Arteni Spa di Tavagnacco al costo di 2.400 euri.