LibidineFriulana Exxx…Polzive!!! Col centrosinistra al governo di Udine, Friuli Doc si rinnova: sarà il settantenne Jerry Calà ad incendiare il sabato sera. Il latin lover che tradì la puledrissima Mara Venier.

A Friuli Doc per dare un segnale di “svolta” dopo i 5 anni di Fontanini, si punta sull’usato sicuro. Sarà l’eclettico Jerry Calà ad esibirsi sabato 9 settembre sull’area attrezzata di Piazza Libertà a Udine. L’artista è in tournée in tutta Italia e sta raccogliendo un gran successo. Non poteva mancare in Friuli per il sagrone revival che riporta le lancette del tempo agli anni ’80. Proprio quando nacque la manifestazione, 29 anni fa. Jerry Calà è conosciuto per i suoi film e per le scorribande durante le riprese. Racconta: «Eravamo una banda di matti, padroni di Cortina. La sera si faceva baldoria. Una notte mi addormentai in baita, ciucco, dopo aver bevuto. Mi dimenticarono e rimasi lì. L’indomani venne a prendermi per le orecchie un furibondo Aurelio De Laurentiis». Con Mara Venier dice che è stato «un amore travolgente. Diventato in seguito una grande amicizia». La leggenda (leggenda?) narra del clamoroso tradimento dell’attore nei confronti della conduttrice consumato al party del matrimonio. Lei lo aveva scoperto in bagno con un’altra. E’ vero? è falso? A corredo dell’artista dei “Gatti di Vicolo Miracoli”, si esibiranno 3 gruppi musicali nell’area di Largo Ospedale Vecchio nelle serate di giovedì, venerdì e sabato sera. Il servizio è affidato direttamente alla ditta The Groove Factory Snc al prezzo complessivo di € 22.387,00.