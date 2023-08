DeToniTromboni Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia accusa il sindaco sui primi cento giorni: “Solo propaganda, nessuna vera azione. C’è il rischio che la giunta individui un’altra caserma dopo la chiusura della Cavarzerani”. Il disordine in seconda circoscrizione.

La foto è stata scattata ieri all’imbocco di via Gemona. Il cantiere del restauro del palazzo dell’ex banca d’Italia è semivuoto, eppure le transenne stritolano l’intera carreggiata causando disagi e pericolo per i pedoni pericolosamente vittime di spericolati ciclisti e monopattini che sfrecciano come bolidi. I lavori dovevano terminare entro fine luglio ma andranno avanti fino a settembre. Il cantiere è vuoto e la carreggiata impraticabile. Una maggioranza che non ascolta, una maggioranza che non vede.

In merito alla conferenza stampa convocata dal sindaco De Toni c’era molta attesa e Fratelli d’Italia non si è fatta trovare impreparata per accusare il sindaco di esercitarsi solo in propaganda. In un dettagliato documento firmato dal capogruppo Vidoni e dai consiglieri Pittioni, Croatto e Govetto, si leggono le pesanti critiche alla giunta De Toni: «hanno voluto celebrare in pompa magna il loro operato riferito ai primi cento giorni di governo della città. Tuttavia, emerge chiaramente la centralità della propaganda. Un esempio lampante è la recente chiusura della circoscrizione dei Rizzi. Una dipendente comunale va in pensione (si sa da mesi che andrà in pensione) e l’amministrazione decide di reagire chiudendo una circoscrizione con uffici al servizio di circa 20.000 cittadini. A parole la sinistra dice di dare più attenzione ai quartieri e alle periferie ma nei fatti chiude gli uffici. Se a ciò si aggiunge la volontà dichiarata di ricorrere nuovamente all’accoglienza diffusa, la propaganda da inutile diventerà dannosa: E’ altamente probabile che, chiusa la Cavarzerani, si individuerà un’altra caserma in città e/o verranno “diffusi” immigrati in vari condomìni, immolando Udine ancora una volta sull’altare dell’accoglienza, data la disponibilità già offerta dal sindaco. Non si intravede alcuna rivoluzione neppure sulla raccolta dei rifiuti, se non il prestito di un eco compattatore che gorgoglia posizionato in Via Mercatovecchio davanti al Monte di Pietà.. Sul fronte culturale, Udine appare già fuori gara rispetto agli altri capoluoghi, con il rischio di essere estromessa dalle rotte turistiche, considerato che per il prossimo anno non si intravedono grandi mostre, se non quella meritatamente dedicata a Gino Valle. In definitiva, è evidente che questa celebrazione dei primi 100 giorni di governo del Sindaco De Toni e della sua giunta, fondata sulla retorica ottimistica dell’“happy”, si è rivelata poco più che un esercizio di propaganda. I cittadini meritano azioni concrete e risultati, anziché promesse vuote, e, finora, abbiamo visto ben poco che giustifichi tanta enfasi e celebrazione». La nota è firmata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Luca Onorio Vidoni, Antonio Pittioni, Giovanni Govetto e Gianni Croatto.