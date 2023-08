FilottoGasparotto Exxx…Polzive!!! Assolto! La Kronospan aveva chiesto un risarcimento danni di 200mila euri a Isaia. Il Tribunale di Pordenone rigetta e condanna gli austriaci al pagamento delle spese.

I ducetti della Delizia (Agrusti-Cendella-Gerolin) avevano intentato una causa civile e cacciato, con sotterfugi scandalosi, dalle cariche di vertice delle società Ambiente&Servizi di San Vito al Tagliamento e Mtf di Lignano, il povero Isaia Gasparotto. La sua colpa era quella di aver manifestato pubblicamente contro l’ampliamento della Kronospan in zona industriale Ponte Rosso. Il Tribunale di Pordenone, giudice Elisa Tesco e con sentenza del 28 luglio scorso, ha rigettato le richieste della Kronospan, difesa dall’avvocato Antonio Malattia, di un risarcimento danni per 200mila euri. La ditta austriaca, amministratore unico Cendella e in ottimi rapporti col presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, facilitatore del progetto di ampliamento dell’azienda, aveva aperto il contenzioso contro Isaia Gasparotto, difeso dall’avvocato Luca Ponti e reo di aver diffamato l’azienda.

I termini erano i seguenti: «Kronospan Italia s.r.l. aveva agito in giudizio nei confronti di Isaia Gasparotto per domandare la condanna di questi al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della condotta riferita come dolosa e diffamatoria del convenuto, liquidati nella misura di 200.000 € a titolo di riparazione per le diffamazioni agite dal convenuto e divulgate a mezzo stampa. La Kronospan ha rappresentato che Isaia Gasparotto – fino a maggio 2021 presidente della società a controllo pubblico Ambiente Servizi s.p.a, nel periodo da marzo a maggio 2021 avrebbe adottato una strategia comunicativa, sia a mezzo stampa che con altri mezzi, volta a diffondere false rappresentazioni circa il progetto industriale dell’attrice, per impedirne la realizzazione». La Kronospan aveva dettagliato le rimostranze in circa una trentina di punti in cui, secondo la ditta austriaca, Gasparotto avrebbe arrecato un danno d’immagine quantificato in 200mila euri. Il giudice ha rigettato e condannato la parte attrice alla rifusione delle spese di lite del convenuto, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e C.N.A. come per legge. Il trio Gerolin-Agrusti-Cendella finisce randellato dal Tribunale di Pordenone. Il 24 ottobre toccherà a Leopost. Tribunale di Udine.