LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Il Carroccio della provincia di Udine si smarca dalla fuffa: Duro attacco contro il Governo Meloni e l’ipotesi accoglienza migrantes a Palmanova. Gelo coi Benito Remix.

Su impulso del segretario Bosello si sono riuniti ieri sera nella sede di Reana del Rojale (Ud) i vertici provinciali della Lega di Udine. All’ordine del giorno la questione dell’ipotesi centro accoglienza migrantes a Jalmicco di Palmanova. Molti i militanti presenti fra i quali si sono notati: Elena Lizzi, Alberto Budai, Mario Pittoni, Vanessa Colosetti, Aurelia Bubisutti e per Palmanova Ilaria Panizzolo e Danilo Lugano. Assenti i vertici regionali. Il testo, diversamente da quello prudente di Fratelli d’Italia diffuso domenica, presenta delle spigolature clamorose ed è un attacco frontale al governo del centrodestra nazionale e, indirettamente, a Giorgia Meloni, tant’è che un passaggio della relazione affonda la lama sull’analisi dei flussi: «dall’insediamento del governo di centrodestra l’immigrazione clandestina è aumentata in modo esponenziale e che evidentemente questo non può essere frutto della casualità ma legato a dinamiche e strategie politiche internazionali. L’unica parentesi positiva nel contrasto all’immigrazione selvaggia – si legge nel comunicato – è stata rappresentata dal periodo di gestione del Ministero dell’interno da parte del Ministro Salvini che però, in un paese giuridicamente impazzito come il nostro, proprio per questo sta correndo il rischio di essere condannato dalla giustizia italiana». Va da sé che viene respinta la proposta di Palmanova: «La Lega Salvini Premier della Provincia di Udine non può esimersi dall’esprimere la propria posizione politica sulla questione dell’hotspot di Jalmicco per contrastare furbesche

strumentalizzazioni e chiarire ai cittadini e militanti l’atteggiamento del nostro movimento sulla gestione del problema immigrazione». Per questi motivi i sottoscrittori del documento, votato all’unanimità, ribadiscono: «La Lega Salvini Premier della Provincia di Udine ritiene che il metodo utilizzato dal Governo, dal Commissario ad acta e dal Prefetto di Udine sia irrispettoso e verticistico e non aiuti a trovare una soluzione all’interno della nostra regione. Individuare come unica e indiscutibile possibilità la caserma di Jalmicco, rappresenta un atto inaccettabile, non sostenibile e da rigettare! qualsiasi decisione deve essere supportata da una informazione precisa e completa nei confronti dei cittadini». Sarà un autunno caldo e le europee testeranno i rapporti di forza all’interno della coalizione. Sono già in molti a prevedere, soprattutto in Friuli, sorprese clamorose dopo il voto di giugno 2024.