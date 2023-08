CrucianiFriulani Exxx…Polzive!!! “La Zanzara” alla notte delle stelle. Giovedì 10 agosto ad Aquileia cantina Brojli. Anteprima dell’ultimo libro “Coppie”. Tradimenti e trasgressioni. Quanto perverso è il Friuli?

Comizi d’amore sotto le stelle d’agosto. Giuseppe Cruciani, l’impietoso conduttore de “La Zanzara” su radio 24, sarà ad Aquileia giovedì 10 agosto ore 18,30 per presentare il suo ultimo libro “Coppie”, storie di desiderio e trasgressione. Un libro che ha già raggiunto la prima ristampa e che è fra i più letti del momento. L’estate è la stagione dei bollori, delle “fughe vigliacche” e dei giramenti di testa amorosi. Perversioni e scornificazioni narrate col piglio irriverente dell’autore che sarà intervistato da Paolo Mosanghini del Messaggero Veneto e da Gianfranco Leonarduzzi di Leopost. Una grande festa da “Signore e Signori” in chiave moderna. Cruciani riporta nel suo libro testimonianze di ascoltatori che, vista la sua naturalezza ad affrontare l’argomento, si confidano con lui. E riempie il libro. La serata, introdotta dal sindaco Emanuele Zorino, si svolgerà alla cantina “Brojli” di via Beligna numero 30. L’iniziativa è curata dal Circolo culturale “L’Antica Quercia” di Paolo Paron. Durante la serata si potranno acquistare i libri e, dalle ore 21, festeggiare la notte delle stelle nel velarium trasformato in un grande salotto estivo.