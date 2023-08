FineVita Exxx…Polzive!!! Il Consiglio regionale piegato dal Tribunale di Trieste: garantire il suicidio assistito alla donna malata di sclerosi. L’azienda sanitaria dispone. Venerdì consegna delle 7.000 firme in regione.

Il 4 luglio scorso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia aveva rinviato a novembre la discussione in aula sul fine vita che impegnava la giunta a garantire un percorso rapido per chi avanza richiesta di suicidio assistito, secondo la sentenza dalla Corte costituzionale. Il 6 luglio, il Tribunale di Trieste, aveva ordinato ad Asugi di accertare, entro 30 giorni, se nel caso di “Anna” (nome di fantasia) ci fossero i requisiti individuati nella sentenza “Cappato” per accedere all’aiuto al suicidio assistito. Per il giudice del Tribunale di Trieste, «l’Asugi non ha adempiuto ai propri obblighi di tutela del diritto alla salute» e aveva condannato l’Azienda a rifondere metà della spese processuali e, qualora fossero trascorsi più di 30 giorni senza adempiere all’accertamento, a pagare 500 euro per ogni giorno di ritardo. Alla prescrizione del giudice, Asugi ha risposto nominando entro i 30 giorni la Commissione medica multidisciplinare che, rende noto l’associazione Coscioni, ha ora terminato la verifica delle condizioni della signora, confermando che sussistono tutti i requisiti per accedere alla morte volontaria assistita. Dall’associazione Luca Coscioni fanno sapere: «È davvero importante il riscontro positivo della Commissione multidisciplinare dell’Azienda Sanitaria. Questo dimostra che le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, indicate dalla Consulta come gli organi deputati a verificare la sussistenza dei requisiti per accedere all’aiuto alla morte volontaria assistita. Oggi “Anna” è ancora più vicina a ottenere quello che le spetta di diritto. Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni rende noto: «L’Azienda Sanitaria potrà elaborare la propria relazione finale indicando anche il farmaco letale, così “Anna” potrà essere finalmente libera di decidere se e quando accedere all’aiuto alla morte volontaria assistita». Nel frattempo l’attività dell’Associazione continua con il deposito in Regione di oltre 7.000 firme raccolte a favore della proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio assistito Liberi Subito, il testo che mira a regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria, determinando tempistiche e procedure certe. I faldoni verranno consegnati venerdì alle ore 11 nella sede del Consiglio Regionale di piazza Oberdan a Trieste.