AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Luglio in rosso per le Tv private friulane. Telefriuli crolla a 66mila contatti; Telequattro sotto i 40 mila. Tv12 stabile a 31 mila. Tv Comunitarie: il caso RanTv di Udine e i contributi statali. Cresce Teleantenna.

L’istituto Auditel ha pubblicato i dati d’ascolto delle tv private relativi al mese di luglio. Telefriuli resta al comando delle televisioni più seguite della regione ma in calo (fisiologico d’estate) rispetto ai mesi scorsi. Dal picco stagionale del mese di maggio (alpini) con oltre 70mila contatti netti di almeno un minuto nella fascia giornaliera, la Tv friulana è passata a 64.236 del mese di luglio. Più staccata Telequattro di Trieste che sfonda la linea rossa dei 40mila contatti e scende a 39.388. L’unica televisione che nel mese di luglio viaggia in controtendenza è Tv12 che da 30mila contatti del mese di giugno sale a 31mila. Interessante il rilievo delle fasce orarie. In particolare quella che va dalle 20 e 30 alle 22 e 30. Telequattro di Trieste primeggia su tutta la regione con 16.642 contatti contro i 16.232 di Telefriuli. Udinese Tv o Tv 12 raggiunge un discreto risultato con 13.000. In Veneto Antenna Tre mantiene il primato con 398.787 mila contatti, seguita da Telenuovo Retenord con 334.239 e, buona terza, Tva Vicenza a 267 mila contatti netti di almeno un minuto nella fascia giornaliera. Discorso a parte meritano le Tv comunitarie (tutela delle minoranze linguistiche e culture minoritarie). Teleantenna di Monfalcone punta sulla copertura nazionale e sta progressivamente allargando il suo bacino di utenza: in Veneto (Belluno sul canale 90), Emilia Romagna (canale 118) e San Marino, per un totale di circa 114mila contatti complessivi. Unica tv privata regionale ad accendere un Mux sulla frequenza di una canale di stato estero. In quanto a Radio Televisioni Ran, si tratta di un’associazione culturale no profit a salvaguardia delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia (legge 482/99 che tutela le trasmissioni in lingua minoritaria). L’emittente, per l’annualità 2023, ha ricevuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, 152mila euri di contributi ministeriali spettanti alle Tv comunitarie Ran Germ e Ran Slo, che trasmettono sui canali 89;90;91. Solo che su questi accessi risulta impossibile vedere le Tv e il titolare, Jorge Garcia, riferisce che per quest’anno la Tv trasmetterà solo su internet e che la si può vedere solo a Sappada dove c’è un ripetitore. Garcia è in attesa delle autorizzazioni per trasmettere sui canali “lcn” che gli verranno assegnati. Nel frattempo intasca la golosa mesata di 150mila euri per trasmettere su internet.